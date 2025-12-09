Camila Sodi habla sobre el autismo y TDAH que padece

Tras la dolorosa muerte de su madre, Camila Sodi lanzó su primera obra literaria titulada “El primer libro del duelo”, con el deseo de acompañar a quienes atraviesan una pérdida.

Durante una conversación con Isabel Lascuráin, Camila Sodi reflexionó sobre este hecho cambió su vida, y compartió por primera vez detalles sobre su diagnóstico, “las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti”, dijo sobre su condición que jamás ha sido una desventaja, sino un rasgo que requiere comprensión del entorno.

La actriz dijo que el mundo “debería estar diseñado por gente más sensible, no nada más por los que se encuentran en el espectro sino también para las mamás o para los que están atravesando cosas difíciles”. “En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil. Igual un duelo, el mundo es apabullante, el mundo no es un lugar donde te sientes seguro, no dices ‘voy a llorar y alguien me va a robar mi bolsa0. Y la gente siempre dice, ‘cómo estas?, ¿ya estás bien? No te preocupes, ya va a acabar”.

Sodi también recordó lo abrumadores que eran sus encuentros con la prensa, especialmente con su vida privada. “Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía”.