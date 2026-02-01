Kim Kardashian lleva el espíritu del ballet a su marca de ropa en plena Haute Couture Week

La empresaria vuelve a demostrar su instinto para leer el pulso de la moda con el lanzamiento de la nueva colección de SKIMS, una propuesta que toma como inspiración la estética de las bailarinas de ballet modernas, y la traduce en piezas funcionales, sensuales y sofisticadas.

La línea se inspira en la fuerza, la disciplina y la feminidad contemporánea de las bailarinas actuales: cuerpos en movimiento, siluetas definidas y una elegancia que se construye desde la comodidad y el control. El resultado es una colección que equilibra delicadeza visual con diseño pensado para el uso diario.

La influencia del Haute Couture Week

Esta nueva propuesta de SKIMS apuesta por líneas limpias, cortes ceñidos y tejidos suaves que acompañan el cuerpo sin limitarlo. La paleta cromática, tonos nude, rosa empolvado, marfil gris suave y negro clásico, remite directamente al universo del ballet.

El ADN de esta colección dialoga con lo que sucede esta semana en París durante Haute Couture Week, las grandes casas están celebrando la feminidad, la elegancia clásica y tradicional, el movimiento y la suavidad. La nueva línea de SKIMS se alinea con esta sensibilidad, llevando esos códigos al mundo del lujo funcional.

La visión de Kim

Con esta colección, Kim Kardashian reafirma su interés por explorar nuevas narrativas femeninas dentro del universo de SKIMS. El ballet, como disciplina que combina fuerza y sensibilidad, se convierte en una metáfora perfecta del mensaje que la marca busca transmitir: seguridad corporal, control y belleza sin artificios.

La campaña Primavera ‘26

La campaña global cuenta con Lisa, cantante y modelo tailandesa, integrante del fenómeno mundial del K-pop, BLACKPINK, fue elegida como la imagen principal para la colaboración entre SKIMS y Nike. Su presencia refuerza el vínculo entre moda, cultura pop y movimiento.

El video oficial de la campaña muestra a Lisa acompañada de bailarinas y bailarines desplazándose con fluidez, luciendo las prendas en secuencias que parecen coreografías espontáneas. El ritmo del spot destaca la ligereza de las telas, la libertad de movimiento y la conexión entre cuerpo y diseño.

El nuevo trend

Desde su lanzamiento, la campaña ha comenzado a circular en redes sociales, donde fragmentos de las coreografías han generado gran expectativa entre fans y amantes de la moda. Los movimientos del video ya empiezan a replicarse en distintas plataformas digitales, perfilándose como un nuevo trend global.

Con cada lanzamiento, la marca de Kim Kardashian consolida su lugar como una de las firmas más influyentes del momento, capaz de transformar referencias culturales en piezas que conectan directamente con la mujer de hoy.