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Quién es y a qué se dedica François Pinault, hijastro de Salma Hayek

Uno de los hijos del esposo de la actriz, pertenece a una de las familias más influyentes del mundo empresarial en Francia

Marzo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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François Pinault Jr, ha optado por mantener un perfil discreto y alejado del foco mediático, a diferencia de su padre, quien dirige un conglomerado global con marcas de moda reconocidas.

En cuanto a su vida profesional se sabe que ha mostrado interés en los negocios familiares y en el ámbito corporativo, aunque no tiene una exposición pública constante. Ha participado en actividades relacionadas con el grupo empresarial o desarrollando experiencia en sectores financieros y administrativos, siguiendo en cierta medida la tradición familiar.

Sobre su vida personal se sabe muy poco, ya que ha mantenido un perfil reservado, estos días se dio a conocer su compromiso con la modelo y empresaria Lara Cosima, una joven modelo de 22 años que fundó una marca de moda y fue presentada a la alta sociedad en eventos como Le Bal des Débutantes en París.

Salma Hayek ha hablado pocas veces directamente sobre sus hijastros, pero lo que sí se sabe públicamente es que tiene una relación cercana y afectuosa con ellos. En varias ocasiones, ha mostrado gestos y publicaciones en redes sociales que celebra momentos importantes de la vida de los hijos de su esposo, como graduaciones o celebraciones familiares.

Salma Hayek
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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