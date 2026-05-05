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Así es como la IA te ayuda a decorar como experta y convertir tu casa en un espacio lujoso y elegante

Lo que antes requería la asesoría de un diseñador de interiores ahora puede lograrse con herramientas inteligentes para transformar un hogar digno de revista.

Mayo 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo usar la inteligencia artificial para decorar tu hogar?

¿Cómo usar la inteligencia artificial para decorar tu hogar?

Getty Images

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta fantástica para diseñar y decorar tus espacios, gracias a diversas aplicaciones, ahora es posible crear y visualizar espacios de forma virtual, probando con distintos estilos, muebles, colores y elementos decorativos.

Con la ayuda de estas herramientas, podrás visualizar de forma realista y en tiempo real, cómo quedaría la renovación sin tener que imaginarlo, haciendo que el proceso sea mucho más sencillo y accesible, sin tener que invertir una fortuna o con resultados catastróficos que se tengan que corregir.

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¿Cómo usar la inteligencia artificial para decorar tu hogar?

Aplicaciones y plataformas impulsadas por IA permiten analizar tus espacios en segundos, solo tienes que subir una foto de tu sala, recámara o cocina para recibir propuestas de diseño personalizadas.

Estas herramientas te ayudarán con la elección de cada elemento, desde paletas de colores hasta distribución de muebles, iluminación y estilos decorativos que se adaptan a tu personalidad y necesidades.

La inteligencia artificial no solo mejora la estética, también optimiza la funcionalidad al analizar aspectos como la luz, el espacio y la movilidad para proponer soluciones prácticas, mientras redefine el lujo como equilibrio y sofisticación, sugiriendo materiales y combinaciones elegantes que elevan el ambiente sin sobrecargarlo.

¿Cómo usar la inteligencia artificial para decorar tu hogar?

¿Cómo usar la inteligencia artificial para decorar tu hogar?

Getty Images

Aplicaciones de IA para decoración de interiores

Estas son algunas aplicaciones de decoración que, además de ser muy útiles y funcionales, son gratuitas, los que significa un plus más para conseguir un hogar digno de revista, con su decoración impecable.

IKEA Place: Esta app permite colocar virtualmente muebles de IKEA en tu casa en 3D usando el móvil. Su principal limitación es que solo funciona en dispositivos con tecnología ARCore, aunque la marca también ofrece otras herramientas útiles de planificación, como diseñadores de cocinas o del sistema de armarios PAX.

Interior AI: Te permite visualizar cómo se vería una estancia con distintos estilos decorativos a partir de una foto, sin centrarse en colocar muebles específicos, sólo hay que subir una imagen, elegir el tipo de espacio y el estilo deseado.

Home by me: La app permite recrear habitaciones de forma virtual y decorarlas con muebles reales, además también ofrece diseños de otros usuarios para inspirarse, y aunque su versión gratuita es completa, tiene limitaciones como no poder visualizar los espacios en 360 grados.

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