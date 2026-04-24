Nobu Arcos Bosques: una noche donde la alta cocina se convierte en experiencia íntima

En el corazón de la escena gastronómica de la Ciudad de México, la exclusividad tiene un nuevo significado. Nobu Arcos Bosques se convierte esta noche en el epicentro de una experiencia culinaria irrepetible, al recibir a Thomas Buckley, Chef Corporativo de Nobu Worldwide.

Consolidado como uno de los grandes nombres de la alta cocina japonesa contemporánea, Nobu, traído a México hace más de 15 años por Grupo Hunan, reafirma su legado con una velada diseñada para seducir todos los sentidos. Hoy, con dos sedes en la capital (Polanco y Arcos Bosques), es esta última la elegida para albergar un encuentro que promete quedarse en la memoria de sus asistentes.

La noche se desarrolla en la terraza del restaurante, en un formato privado que reúne a cerca de 100 invitados: socios, figuras clave del grupo restaurantero y una cuidada lista de clientes VIP. El ambiente, sofisticado pero cercano, funciona como el escenario perfecto para un omakase diseñado especialmente por Buckley, quien ha creado un menú exclusivo que encapsula la esencia global de Nobu.

La experiencia inicia con una selección de zensai, donde el Beef Tenderloin Tartare with Caviar acompañado de crujientes láminas de arroz abre el apetito con elegancia. Le sigue un recorrido por sabores marinos en el apartado santemori, donde destacan combinaciones como salmón con nashi, uni de Baja California con shiso crujiente y toro con tofu.

El viaje continúa con una cuidada selección de nigiris elegidos por los chefs de Nobu México, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados: el Lobster Tempura Maple Tamari, una mezcla perfecta entre textura crujiente y notas dulces y cítricas. A este le sigue el Scallop “Huancaína”, que sorprende con su fusión de ingredientes japoneses y latinoamericanos.

Como plato fuerte, el protagonismo lo toma el Miyazaki Wagyu a la parrilla, servido con moromi miso, huevo de codorniz y un toque ahumado que eleva cada bocado. La experiencia cierra con un pre-postre de Mugicha Mezcal Parfait y el icónico Nobu Style “Baklava”, un final dulce que combina tradición y modernidad.

Más allá del menú, esta velada representa una declaración de intenciones: Nobu no solo es un restaurante, sino una plataforma global donde la técnica, el producto y la creatividad convergen para ofrecer experiencias únicas. La visita de Thomas Buckley no solo acerca la visión internacional de la marca a México, sino que reafirma su compromiso por crear momentos memorables para una comunidad que valora lo extraordinario.

Una noche, un menú irrepetible y un grupo selecto de invitados: así se escribe un nuevo capítulo en la historia de Nobu en México.