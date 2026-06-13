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Los aromas mexicanos que conquistan la perfumería moderna

La riqueza botánica y cultural de México ha comenzado a conquistar la perfumería moderna a nivel internacional.

Junio 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama

Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama

Getty Images

La riqueza cultural y natural de México ha convertido a sus ingredientes en una importante fuente de inspiración para la perfumería moderna, pues sus aromas aportan identidad, profundidad y carácter a las fragancias, conquistando tanto a perfumistas como a aficionados de todo el mundo.

Estos ingredientes mexicanos, buscan ofrecer experiencias olfativas más auténticas y sofisticadas, pues no solo aportan aromas distintivos, sino que también cuentan historias ligadas a tradiciones ancestrales y paisajes únicos.

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Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama

El auge de estos aromas responde a una creciente demanda de fragancias con identidad cultural, pues cada vez más personas buscan perfumes que vayan más allá de las fórmulas tradicionales y que reflejen territorios, costumbres y memorias sensoriales, y en este contexto, México ofrece una fuente inagotable de inspiración.

Vainilla

Originaria del territorio nacional, destaca por sus matices cálidos, dulces y ligeramente especiados, lo que la convierte en una nota codiciada por perfumistas de todo el mundo.

Chocolate

El chocolate es un ingrediente muy valorado en los perfumes gourmand por las sensaciones de calidez y sensualidad que aporta, sus notas pueden ser dulces, cremosas o amargas, y suele combinarse con especias, maderas, vainilla y frutos secos para crear fragancias envolventes y sofisticadas.

Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama

Los aromas mexicanos que están conquistando la perfumería de alta gama

Getty Images

Cempasúchil

Esta flor tradicional de México, destaca en perfumería por su aroma dulce, cítrico y herbal con matices amaderados, que al ser ombinada con ingredientes como rl copal, la mandarina, maderas y bergamota, aporta un carácter cálido y luminoso a fragancias unisex.

Nardo

El nardo mexicano es un ingrediente muy valorado en perfumería por su aroma intenso, cremoso y duradero. Suele combinarse con jazmín, azahar, sándalo o vainilla para crear fragancias profundas y sofisticadas, como ocurre en el perfume ‘Poison’ de Dior, que resalta su carácter seductor dentro de una composición oriental floral.

Epazote

Aunque es conocido por su uso en la cocina mexicana, el epazote también ha ganado espacio en la perfumería gracias a su aroma terroso, herbal y ligeramente mentolado, su perfil fresco y natural lo convierte en un ingrediente ideal para fragancias de nicho que evocan limpieza y conexión con la naturaleza.

Copal

El copal es una resina apreciada en perfumería por su aroma dulce, terroso y ligeramente cítrico, además de su capacidad para aportar profundidad y fijación a las fragancias que suele combinarse con notas ahumadas e incienso, como en ‘Copal Azu’, una fragancia unisex que destaca por su carácter oriental y místico.

Palo santo

El palo santo, utilizado desde tiempos prehispánicos en rituales, es un ingrediente muy apreciado en perfumería por su aroma amaderado con notas dulces, cítricas y matices de menta y pino, que al combinarse con sándalo, cedro, pachulí, incienso y mirra puede crear fragancias cálidas y sofisticadas.

La tendencia demuestra que la perfumería actual ya no se limita a seguir fórmulas clásicas, pues hoy en día, celebra la diversidad de ingredientes y culturas, y México se posiciona como una de las mayores fuentes de innovación olfativa.

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