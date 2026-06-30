Los perfumes favoritos de las WAGs del Mundial 2026: así huelen las parejas de los futbolistas

El Mundial 2026 no solo tiene figuras dentro del terreno de juego, pues fuera de la cancha, las WAGs de los futbolistas se han convertido en auténticos íconos de estilo, captando la atención por sus looks, sus elecciones de moda y los detalles de belleza que marcan tendencia.

Uno de los aspectos que más interés genera son los perfumes que eligen para su día a día, aromas que no solo complementan su imagen, sino que también revelan parte de su personalidad y estilo.

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Estos son los perfumes que las parejas de los futbolistas del Mundial 2026 usan

Desde fragancias florales hasta aromas intensos con notas amaderadas y gourmand, estas son algunas de las favoritas de las parejas de los futbolistas más famosos del torneo.

Antonela Roccuzzo: La Vie est Belle L’Élixir de Lancôme

Antonela Roccuzzo apuesta por la sofisticación de La Vie Est Belle L’Elixir, de Lancôme, una fragancia que combina notas afrutadas, un corazón floral y un fondo cálido de vainilla y cuero, creando un aroma femenino, moderno y de larga duración que refleja el estilo elegante y discreto que caracteriza a la esposa de Lionel Messi.

Georgina Rodríguez: Sense de Laverne

Para acompañar su estilo glamuroso, Georgina ha mostrado su preferencia por Sense, de Laverne, fragancia que destaca por su mezcla de notas florales, almizcladas y amaderadas, que dan como resultado un aroma elegante, intenso y de gran duración.

Bruna Biancardi: Omnia Crystalline de Bvlgari

La pareja de Neymar, se inclina por Omnia Crystalline, de Bvlgari, una fragancia inspirada en la pureza del cristal, que combina notas de bambú y pera nashi con un corazón de flor de loto y un fondo de madera de balsa y almizcle. El resultado es un aroma fresco, limpio y elegante, ideal para quienes prefieren perfumes sutiles pero sofisticados.

Tini Stoessel: Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian

La cantante argentina Tini Stoessel, pareja del futbolista Rodrigo De Paul, ha revelado que uno de sus perfumes favoritos es Baccarat Rouge 540, de Maison Francis Kurkdjian, considerada una de las fragancias más icónicas del lujo contemporáneo, destaca por sus notas de jazmín, azafrán, madera de cedro y ámbar gris, que crean un aroma intenso, elegante y de gran duración, ideal para quienes buscan dejar una estela inolvidable.

Ester Expósito: Santal 33 de Le Labo

La actriz española y pareja del futbolista Kylian Mbappé, ha mencionado que uno de sus perfumes favoritos es Santal 33, de Le Labo, una icónica fragancia que combina notas de sándalo, cardamomo, cuero, violeta y cedro, que dan como resultado un aroma cálido, amaderado y unisex que se ha convertido en un referente de la perfumería de nicho.

Inés García: ‘Stronger With You’ de Emporio Armani

La pareja de Lamine Yamal, ha revelado que uno de sus perfumes favoritos es Stronger With You, de Emporio Armani, una fragancia que destaca por sus notas de castaña, vainilla, cardamomo y ámbar, que crean una estela intensa y moderna.

Más allá de una marca en particular, las parejas de los futbolistas coinciden en una tendencia: prefieren perfumes de larga duración, con estelas elegantes y versátiles.