Ana Uribe, dedicada a resaltar la belleza natural

Originaria de Sinaloa, Ana Uribe buscó seguir los consejos de su padre para encontrar su pasión. “Mi papá nos decía que hiciéramos lo que sea, pero, que nos gustara mucho para que no se sintiera como trabajo”. Dicho lo anterior, la empresaria tomó unos cursos de maquillaje en Los Mochis, después cursó la carrera en Diseño de imagen y maquillaje en Milán, para más tarde, estudiar en New York cursos complementarios, sin embargo, siempre supo que quería ejercer en la Ciudad de México. “Mi hermana estaba aquí en la universidad, yo quería venir a México para trabajar en editorial o en moda, así que me vine a buscar trabajo y lo encontré dando clases en una escuela de maquillaje”.

Ana siempre tuvo gusto por el maquillaje y el diseño de imagen.

Einar González

Así inició su camino en la capital en el 2011, el sector la fue reconociendo y logró sus sueños. “Entré en el mundo de la moda, en comerciales, editoriales, novias los fines de semana y empecé a hacer muchas bodas de destino”. Ana nos platica que empezó a tener tanta demanda que tuvo que encontra una solución, “me llamaban mucho y yo decía, ‘no puede ser posible que tanta gente quiera y que yo no pueda hacer a todas las personas’, entonces empecé a formar mi equipo” Tras su innegable éxito, en el 2016 tuvo la idea de empezar a formar su propia agencia dedicada a maquillaje, peinado y diseño de imagen junto con su socia Marioly Torres. Ante ello, nos cuenta. “Empecé a formar mi equipo de gente que conocía, maquillistas y peinadores que me gustaba su estilo y poco a poco fuimos formando Bride Lab, bajo un estilo muy natural, donde resaltamos la belleza real de las personas” Actualmente, Bride Lab tiene más de seis años en el sector, con más de 35 personas en el equipo, agenda llena para 2023 y estrena su nuevo espacio en Masaryk.

Sobre este nuevo estudio nos platica. “Lo decoró Sofía Aspe, ella hizo el concepto e interiorismo, con telas y tapices de Estex y Studio 84”. El espacio está dividido en sus distintos rubros como cursos de automaquillaje, novias, maquillajes sociales y asesoría de imagen.

Así luce el interior de su estudio ubicado en Masaryk.

Einar González

A la fecha, Ana ha maquillado a personalidades como Carolina Herrera, Isabel Presley, Claudia Álvarez, Sara Galindo, Paulina Goto, Chantal Torres, entre otras. De esta manera y tras una larga carrera de éxito, Fashion Group premió su trayectoria como makeup artist en 2022.

DESCUBRE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA EDICIÓN CARAS MARZO