Cameron Douglas: el hijo de Michael Douglas que estuvo 7 años en prisión y comenzó a drogarse a los 13

Cameron Douglas nació en 1978, fruto del matrimonio entre Michael Douglas y Diandra Luker, y como hijo de uno de los actores más reconocidos de Hollywood y nieto del legendario Kirk Douglas, creció rodeado de fama y con grandes expectativas sobre su futuro.

Mientras su padre consolidaba una de las carreras más exitosas de Hollywood, Cameron tuvo una adolescencia marcada por el consumo de drogas, que lo llevaron a pasar siete años en prisión.

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Cameron Douglas revela cómo fue crecer en medio de las fiestas de Hollywood

El primogénito de Michael Douglas y nieto de Kirk Douglas, recuerda en sus memorias, Long Way Home, lo difícil que fue crecer dentro de una de las dinastías más famosas de Hollywood, pues lejos del glamour, se esconde una triste realidad.

Cameron contó que desde niño estuvo expuesto a un ambiente de excesos en las fiestas de su padre, aunque no lo responsabiliza por su posterior adicción, que comenzó a los 13 años, cuando consumió por primera vez marihuana y, durante la adolescencia, su consumo escaló hasta la cocaína, metanfetamina y heroína.

En su libro también reflexionó sobre la dificultad de construir una identidad propia bajo el peso de pertenecer a una familia tan famosa como los Douglas.

Los problemas de drogas que llevaron a Cameron Douglas a prisión

Aunque intentó desarrollar una carrera como actor y posteriormente trabajó como DJ, terminó involucrado en el tráfico de sustancias, en 2009 fue arrestado por la DEA y en 2010 se declaró culpable de delitos relacionados con la distribución de drogas, por los que recibió una condena de cinco años.

Sin embargo, debido a cargos posteriores, permaneció siete años en prisión, hasta su liberación en 2016.

Michael Douglas se culpó de la situación de su hijo Cameron Douglas

Durante ese periodo, Michael Douglas reconoció sentirse culpable por no haber sido un mejor padre y tomó distancia de Cameron para proteger a sus hijos menores, Carys y Dylan.

“¿Hubiera sido mejor haber estado más con Cameron? Sin lugar a dudas. Estuve ausente muchas veces. No soy ningún ángel. Asumo la culpa de ser un mal padre si eso significa trabajar como un esclavo para sostener tu carrera”, dijo en una carta al juez.

Pero el actor también creía que sin el internamiento de su hijo en una prisión, Cameron “iba a estar muerto o alguien lo iba a matar. Creo que tiene la oportunidad de comenzar una nueva vida, y él lo sabe”.

Tras salir de prisión en 2016, Cameron decidió contar su historia y buscó retomar su carrera como actor. Esta etapa también marcó una reconciliación con su padre, Michael, quien incluso lo animó a escribir sus memorias, así como un acercamiento con su madrastra, Catherine Zeta-Jones, y sus hermanos menores, Carys y Dylan.

Con el paso de los años, Cameron ha reconstruido sus vínculos familiares y comenzó una nueva etapa en su vida.