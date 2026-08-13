¿Por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul? La polémica que sacude a su familia

Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida, la cantante ha confirmado su boda con Rodrigo de Paul, y mientras se encuentra inmersa en los preparativos de su boda y la prueba del vestido de novia, también han salido detalles de sus conflictos familiares.

Nuevas versiones aseguran que Tini habría decidido no incluir a sus padres en la lista de invitados a su boda, en medio de las supuestas diferencias que la familia habría tenido durante los últimos meses por el manejo de su dinero y sus bienes.

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¿Por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul?

La presentadora argentina, Paula Varela, reveló durante el programa de televisión Intrusos, que Tini habría decidido no invitar a su padres a su boda con Rodrigo de Paul, debido a la supuesta tensión relacionada con diferencias en el manejo de los negocios y patrimonio de la cantante.

Varela asegura que las diferencias comenzaron cuando Tini propuso a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, la posibilidad de contratar a un administrador para que se hiciera cargo de su patrimonio y negocios.

“Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela.

La decisión habría generado un fuerte cortocircuito con sus padres, especialmente con su madre, ya que el administrador que propuso Tini, es el mismo que se hace cargo de los negocios de su futuro esposo, Rodrigo de Paul: “Tini fue tajante y la mamá está triste”, aseguró Varela.

El distanciamiento de Tini Stoessel y su madre Mariana Muzlera

A la conversación se sumó el presentador Pepe Ochoa del programa ‘El Ejército de las Mañanas’, donde señaló que las diferencia de Tini con sus padres viene desde hace mucho tiempo, y que tiene raíz en el control que la madre de la cantante quería tener sobre su carrera y patrimonio.

“Ella quiso empezar a meterse en el negocio, saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre su carrera. Hemos visto en varios artistas a nivel mundial que la carrera, el dinero y las relaciones familiares a veces se rompen. Porque Tini quiere ir para un lado y los productores para el otro”, aseguró Ochoa.

El presentador aseguró que Rodrigo le comentó a Tini que debía tomar las riendas de su carrera y dejar de lado a sus padres: “Tuvieron muchas charlas en las que Rodrigo le dijo que tome conciencia y que tome la rienda de su carrera y sus decisiones”.

Sin embargo, el presentador aseguró que el quiebre definitivo entre Tini y su madre, se dio cuando ella comenzó a salir con Young Miko: “Con la mamá se pudrió todo cuando ella estuvo con Young Miko porque la mamá no aceptó, bajo ningún punto de vista, el vínculo que tenían”.