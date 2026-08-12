Así reaccionó Travis Kelce cuando le preguntaron por su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

Travis Kelce finalmente rompió el silencio sobre su boda con Taylor Swift. Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto, tras una práctica de los Kansas City Chiefs, el jugador fue cuestionado sobre cómo vivió uno de los momentos más importantes de su vida.

Travis Kelce recuerda su boda con Taylor Swift

Lejos de esquivar la pregunta, Kelce respondió sonriente y describió la celebración como “la mejor noche de mi vida”. Además, agradeció a quienes estuvieron presentes para acompañarlos y celebrar junto a ellos.

La boda fue la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que estuvieron ahí para celebrar y, ya saben, divertirse con nosotros. Travis Kelce

La pareja se casó el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, un escenario especialmente significativo para Travis, quien también confesó que celebrar ahí le permitió cumplir uno de sus sueños de infancia.

Travis Kelce llama “mi esposa” a Taylor Swift

Pero hubo otro detalle que rápidamente llamó la atención de los fans. Mientras hablaba sobre su deseo de haber asistido a un partido de los Knicks en el Madison Square Garden, Travis se refirió públicamente a Taylor como “mi esposa”, una expresión que utilizó por primera vez ante los medios desde su boda.

Siempre me había dicho que iría a un partido de playoffs cuando los Knicks estuvieran en su mejor momento, y mi esposa fue mientras yo estaba ocupado en el minicampamento de entrenamiento. Travis Kelce

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido gran parte de los detalles de su enlace lejos de los reflectores, las palabras del jugador dejaron clara su emoción por esta nueva etapa: “Fue perfecto”, aseguró sobre el lugar donde celebraron su boda.