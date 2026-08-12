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¿Quiénes son los hijos de Paola Rojas? Leonardo y Paulo celebran sus 15 años

La periodista Paola Rojas vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. Sus hijos mellizos, Leonardo y Paulo, cumplieron 15 años, motivo por el que la conductora compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de fotografías inéditas que recorren distintas etapas de su crecimiento

Agosto 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Paola Rojas y ‘Zague’ tienen dos hijos, Leonardo y Paulo

Instagram @paolarojas

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora expresó el orgullo que siente por ver crecer a sus hijos, fruto de su matrimonio con el exfutbolista y comentarista deportivo Luis Roberto Alves “Zague”. En la publicación recordó algunos de los momentos más importantes que han vivido juntos, desde viajes familiares hasta instantes cotidianos que han marcado su historia.

¿Quiénes son Leonardo y Paulo?

Leonardo y Paulo nacieron el 9 de agosto de 2011 y, desde pequeños, han permanecido alejados del foco mediático por decisión de sus padres. Aunque ocasionalmente aparecen en las redes sociales de Paola Rojas, la periodista ha procurado proteger su privacidad y permitirles crecer lejos de la exposición pública.

Los adolescentes son hijos de Paola Rojas y de “Zague”, exseleccionado mexicano y uno de los analistas deportivos más reconocidos del país. A pesar de la separación de la pareja en 2018, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos.

El emotivo mensaje de Paola Rojas

Para celebrar los 15 años de los mellizos, Paola Rojas publicó un álbum con imágenes de distintas etapas de su infancia y adolescencia, acompañado de un mensaje en el que expresó lo feliz que se siente de ser su madre.

La conductora destacó que verlos convertirse en jóvenes le provoca una mezcla de orgullo y nostalgia, además de agradecer la oportunidad de acompañarlos en cada paso de su vida. La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del espectáculo.

Aunque Paola Rojas y Zague siguieron caminos distintos hace varios años, ambos continúan compartiendo momentos importantes con Leonardo y Paulo. El cumpleaños número 15 de los mellizos se convirtió en una ocasión especial para recordar que, más allá de su historia como pareja, mantienen como prioridad el crecimiento y bienestar de sus hijos.

Paola Rojas Zague
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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