¿Por qué Demi Lovato no protagonizará Camp Rock 3? Así será su regreso como Mitchie Torres

Después de meses de especulaciones sobre la ausencia de Demi Lovato en el elenco principal de Camp Rock 3, Disney confirmó una de las noticias más esperadas por los fans de la franquicia: Mitchie Torres sí estará de regreso.

La cantante y actriz retomará brevemente al personaje que la convirtió en una de las grandes estrellas de Disney Channel a finales de los 2000. Sin embargo, a diferencia de Joe, Nick y Kevin Jonas, su regreso no forma parte central de la nueva historia. Disney confirmó que Lovato tendrá un cameo especial, además de desempeñarse como productora ejecutiva de la película.

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¿Por qué Demi Lovato no será protagonista de Camp Rock 3?

Hasta ahora, ni Demi Lovato ni Disney han señalado públicamente una razón específica por la que Mitchie no tenga un papel protagónico, por lo que atribuirlo a una decisión personal de la cantante, problemas de agenda o cualquier otra causa sería especulación.

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Aunque su presencia frente a cámara será limitada, Demi permanece vinculada directamente con el proyecto como productora ejecutiva junto a Joe, Nick y Kevin Jonas, entre otros productores. Así, su regreso a la franquicia ocurre tanto detrás como delante de cámaras.

Lo que sí está claro es que Camp Rock 3 fue concebida para presentar a una nueva generación de campistas. La historia sigue a Connect 3 —Shane, Nate y Jason Gray— cuando pierde al acto de apertura de su gira de reunión y regresa a Camp Rock para encontrar a un nuevo talento. Allí conocerán a personajes como Sage, Desi, Rosie, Cliff, Callie, Madison y Fletch, quienes competirán por la oportunidad de acompañarlos en el tour.

Camp Rock 3 se estrenará el 13 de agosto de 2026 en Disney Channel y llegará a Disney+ el 14 de agosto.