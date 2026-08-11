Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija

La influencer y creadora de contenido Paola Dalay ha ganado popularidad por compartir momentos de su vida familiar, especialmente tras el nacimiento de su hija Tessa. En medio del interés que ha despertado su relación con el actor, muchos se preguntan quién es realmente Paola Dalay, cómo inició su historia de amor con José Eduardo Derbez y a qué se dedica.

La historia de amor entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzó en 2020, cuando ambos se conocieron gracias a amigos en común. Con el paso de los meses iniciaron un noviazgo que, aunque al principio mantuvieron lejos de los reflectores, fue consolidándose hasta convertirse en una de las relaciones más estables de la farándula mexicana.

A diferencia de otras parejas del medio artístico, ambos han procurado mantener su vida privada con bajo perfil, aunque ocasionalmente comparten fotografías y videos de sus viajes, celebraciones familiares y la crianza de su hija.

En junio de 2024, la pareja dio la bienvenida a Tessa, su primera hija, una etapa que ambos han descrito como la más importante de sus vidas.

¿Quién es Paola Dalay?

Es una influencer, modelo y creadora de contenido digital mexicana. En sus redes sociales comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza, estilo de vida, viajes y maternidad, además de colaboraciones con diversas marcas.

Aunque su popularidad aumentó por su relación con José Eduardo Derbez, Paola ya desarrollaba una carrera en plataformas digitales antes de convertirse en madre.

Con el nacimiento de Tessa, su contenido también comenzó a enfocarse en la maternidad y vida familiar, mostrando algunos momentos cotidianos junto al actor.