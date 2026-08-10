Luis de Llano explica por qué no ha ofrecido disculpas a Sasha Sokol

Durante un encuentro con medios, Luis de Llano afirmó que la razón por la que no ha cumplido con esa medida es que, durante el proceso judicial, promovió diversos recursos legales, entre ellos amparos, los cuales, según su interpretación, suspendían la obligación de ofrecer la disculpa mientras dichos procedimientos seguían en curso.

“Esa disculpa es un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”, declaró el productor.

No obstante, evitó decir cuándo cumplirá con la resolución judicial y únicamente señaló que “el tiempo es el que va a decidir las cosas”.

Cabe recordar que la polémica se originó luego de que Sasha Sokol hiciera público en 2022 que mantuvo una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. Posteriormente, inició un proceso civil por daño moral que culminó con una sentencia en su favor.

En junio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó firme la condena contra el productor, quien quedó obligado a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de referirse a la cantante y a la relación que sostuvo con ella, tomar un curso especializado y pagar una indemnización, entre otras medidas de reparación.

A lo largo del año, Sasha ha señalado públicamente que Luis de Llano no ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por la sentencia, particularmente con la disculpa pública, cuyo plazo, según la cantante, ya venció.