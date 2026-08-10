Jesús Sanchez, la sensibilidad gustativa detrás del restaurante Amós, en Rosewood Villa Magna, Madrid

En pleno Barrio de Salamanca, más específico, en Avenida de la Castellana, se encuentra Rosewood Villa Magna, uno de los hotspots más elegantes de Madrid, donde el estilo de vida moderno y sofisticado, converge en cada esquina.

Y es aquí, donde el arte, el servicio y la comodidad, enmarcados por el llamado “triángulo del arte”, que incluye tres de los museos más importantes de la ciudad, el del Prado, Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, sobre sale Rosewood Villa Magna y su restaurante Amós.

Este espacio culinario, liderado por el afamado chef Jesús Sánchez, es un digno representante de la cocina cántabra, cuya propuesta se sostiene sobre cuatro pilares, la tradición, la esencia, el sabor y la materia prima. “El objetivo es hacer sentir al visitante en un espacio singular, confortable, donde tiene lugar una gran cocina cercana y con el sello de Amós” explica Sánchez.

Su menú, comprometido con la sostenibilidad y los ingredientes más frescos, puede ser degustado tanto en el restaurante como en la terraza, ambos espacios intervenidos por la arquitecta española Alejandra Pombo.

Y es que como dice Jesús Sánchez al referirse a este lugar, “es la expresión de la esencia de nuestra mejor cocina del norte, para compartir, sin prisa, en el lugar más especial de Madrid.”

Al calor de la cocina del norte…

Restaurante Amós, by Jesús Sánchez, sobre todo el verano, ofrece una verdadera reinterpretación de platillos clásicos, pero con un toque moderno y contemporáneo, en un ambiente elegante y acogedor.

Durante esta estación, la carta incorpora entrantes frescos y llenos de matices como la gilda de bonito ahumado con caviar y perlas de AOVE, una reinterpretación elegante de este clásico que se convierte en una de las imperdibles para iniciar la experiencia.

Otra de sus opciones que no te puedes perder es la ensalada de tomates con base de salmorejo, la crema de queso y albahaca, (donde la sencillez del producto se eleva con equilibrio y frescura), o los espárragos blancos naturales con crema de almendra y huevas de salmón; una propuesta delicada que resume el espíritu estacional de la carta.

Pero en definitiva, no se debe perder el bonito ahumado con gazpachuelo de aguacate, salazones y encurtidos, así como las verdinas con cocotxas de merluza, pil-pil y piparras, o el arroz seco de rabo de toro con pimientos asados y alioli cítrico, este último para compartir.

Por supuesto no hay que dejar de lado la temporada es el solomillo de bacalao asado con setas de temporada, así como la lubina con salsa de cítricos, mantequilla pasiega y caviar, al igual que la merluza en salsa verde de algas y el bikini de solomillo de vaca, queso de granja la sierra y pimientos confitados.

Podemos enumerar la carta entera y hablar de sus ingredientes, pero qué mejor que su creador para resumirla. Amós es “la expresión de la esencia de la mejor cocina del Cantábrico… es la esencia del Cantábrico, en el corazón de Madrid”.