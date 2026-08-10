Revista
Síguenos en:
Personalidades

Jesús Sanchez, la sensibilidad gustativa detrás del restaurante Amós, en Rosewood Villa Magna, Madrid

Ubicado en unas de las zonas más exclusivas de la capital española, este lugar es ya un verdadero imperdible gastronómico, cuyo responsable cuenta con tres estrellas Michelin, entre otras muchas credenciales.

Agosto 10, 2026 • 
Caleb Torres
jesu╠üs sa╠ünchez_82A2697.jpg

En pleno Barrio de Salamanca, más específico, en Avenida de la Castellana, se encuentra Rosewood Villa Magna, uno de los hotspots más elegantes de Madrid, donde el estilo de vida moderno y sofisticado, converge en cada esquina.

Y es aquí, donde el arte, el servicio y la comodidad, enmarcados por el llamado “triángulo del arte”, que incluye tres de los museos más importantes de la ciudad, el del Prado, Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, sobre sale Rosewood Villa Magna y su restaurante Amós.

Este espacio culinario, liderado por el afamado chef Jesús Sánchez, es un digno representante de la cocina cántabra, cuya propuesta se sostiene sobre cuatro pilares, la tradición, la esencia, el sabor y la materia prima. “El objetivo es hacer sentir al visitante en un espacio singular, confortable, donde tiene lugar una gran cocina cercana y con el sello de Amós” explica Sánchez.

Su menú, comprometido con la sostenibilidad y los ingredientes más frescos, puede ser degustado tanto en el restaurante como en la terraza, ambos espacios intervenidos por la arquitecta española Alejandra Pombo.

Y es que como dice Jesús Sánchez al referirse a este lugar, “es la expresión de la esencia de nuestra mejor cocina del norte, para compartir, sin prisa, en el lugar más especial de Madrid.”

cenador de amós-6417 - copia.jpg

Al calor de la cocina del norte…

Restaurante Amós, by Jesús Sánchez, sobre todo el verano, ofrece una verdadera reinterpretación de platillos clásicos, pero con un toque moderno y contemporáneo, en un ambiente elegante y acogedor.

Durante esta estación, la carta incorpora entrantes frescos y llenos de matices como la gilda de bonito ahumado con caviar y perlas de AOVE, una reinterpretación elegante de este clásico que se convierte en una de las imperdibles para iniciar la experiencia.

Otra de sus opciones que no te puedes perder es la ensalada de tomates con base de salmorejo, la crema de queso y albahaca, (donde la sencillez del producto se eleva con equilibrio y frescura), o los espárragos blancos naturales con crema de almendra y huevas de salmón; una propuesta delicada que resume el espíritu estacional de la carta.

DSCF6615_1.jpg

Pero en definitiva, no se debe perder el bonito ahumado con gazpachuelo de aguacate, salazones y encurtidos, así como las verdinas con cocotxas de merluza, pil-pil y piparras, o el arroz seco de rabo de toro con pimientos asados y alioli cítrico, este último para compartir.

Por supuesto no hay que dejar de lado la temporada es el solomillo de bacalao asado con setas de temporada, así como la lubina con salsa de cítricos, mantequilla pasiega y caviar, al igual que la merluza en salsa verde de algas y el bikini de solomillo de vaca, queso de granja la sierra y pimientos confitados.

Podemos enumerar la carta entera y hablar de sus ingredientes, pero qué mejor que su creador para resumirla. Amós es “la expresión de la esencia de la mejor cocina del Cantábrico… es la esencia del Cantábrico, en el corazón de Madrid”.

RWVMM_Amós_Terraza_22.jpg

Caleb Torres
Relacionadas
jorge-messi.jpeg
Personalidades
Lionel Messi rompe el silencio y despide a su padre Jorge con un emotivo mensaje
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después
Personalidades
¿Por qué recrearon el histórico velo de la princesa Diana? Su diseñadora rompe el silencio 45 años después
Agosto 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez
cristiano-ronaldo-irina-shayk.jpeg
Personalidades
Quiénes fueron las parejas de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez
Agosto 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El origen argentino de Georgina Rodríguez: la historia familiar que pocos conocen
Personalidades
El origen argentino de Georgina Rodríguez: la historia familiar que pocos conocen
Agosto 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en "Juego de gemelas"
Personalidades
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”
Los actores que interpretaron a los padres de Lindsay Lohan en la icónica película Juego de gemelas compartieron pantalla en uno de los clásicos familiares más recordados de los años noventa
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
JCB B.jpg
Personalidades
Juan Carlos Baumgartner, fundador de spAce, será reconocido en París
Esto ocurrirá durante la ceremonia internacional del France GPDP International Design Award 2026
Marzo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo
Personalidades
8 frases de mujeres poderosas que estuvieron adelantadas a su tiempo
De la ciencia a la literatura, del activismo a la cultura, estas mujeres desafiaron las normas de su época y dejaron reflexiones que siguen inspirando generaciones.
Marzo 08, 2026
 · 
Tania Franco
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en "Como agua para chocolate"
Personalidades
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en “Como agua para chocolate”
La cantante oaxaqueña habla sobre sororidad, arte político y su participación en la serie que retrata la resistencia femenina en la Revolución Mexicana
Marzo 11, 2026
 · 
Tania Franco