Quiénes fueron las parejas de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez

Aunque ninguna de estas relaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por el futbolista, otras sí fueron públicas y ampliamente documentadas. Desde 2016, el delantero portugués mantiene una relación estable con Georgina Rodríguez, con quien ha formado una familia. Sin embargo, antes de conocerla, su vida amorosa estuvo ligada a varias figuras del espectáculo.

Uno de los primeros noviazgos conocidos de Cristiano Ronaldo fue con Jornada Jardel, hermana del exfutbolista brasileño Mário Jardel. Su relación empezó en los años 2000, cuando el portugués comenzaba a destacar en el Sporting de Lisboa. Aunque fue una relación discreta y corta, fue el primer romance de Ronaldo.

Después, en 2005 anduvo con la modelo y presentadora portuguesa Merche Romero, quien era varios años mayor que él. Su relación fue muy seguida por la prensa, pero terminó un año después.

Dos años después, fue relacionado sentimentalmente con la actriz y modelo británica Gemma Atkinson. Ella misma dijo que salieron durante un breve periodo y que sus encuentros fueron muy discretos, pese a la gran fama que ya tenía Ronaldo en Inglaterra.

En 2008, fue relacionado con la modelo española Nereida Gallardo. Y un año después fue fotografiado en varias ocasiones junto a la empresaria y socialité estadounidense Paris Hilton, poco después de que ella terminara otra relación sentimental.

En ese mismo año, conoció a Irina Shayk su pareja más conocida, antes de Georgina. Ronaldo y la supermodelo rusa se conocieron durante una campaña publicitaria de Armani Exchange y su romance duró cerca de cinco años, sin embargo, en enero de 2015 confirmaron su separación.