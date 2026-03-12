Revista
Personalidades

Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera

Mientras que los pintores vuelven al centro de la conversación cultural y la Metropolitan Opera explorar su legado

Marzo 12, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

La historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, una de las parejas más influyentes y complejas del arte del siglo XX, vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cultural global.

Por un lado, Netflix prepara una serie que explorará la intensa y tormentosa historia de amor entre los dos pintores mexicanos. El proyecto busca profundizar en las múltiples capas de su relación: el amor, la admiración mutua, los conflictos personales y el contexto político y artístico que marcó sus vidas. Actualmente el proyecto está en fase de escritura y desarrollo, por lo que todavía no se ha anunciado el inicio del rodaje, el elenco ni el calendario oficial de lanzamiento. Los directores serán Patricia Riggen y Gabriel Ripstein.

Getty Images.

Al mismo tiempo, el Museum of Modern Art (MoMA) en Nueva York presentará una instalación especial en colaboración con la Metropolitan Opera, inspirada en la producción El último sueño de Frida y Diego. El proyecto incluirá obras de ambos artistas, así como fotografías y piezas que reflejan su influencia en las artes visuales y escénicas.

Getty Images.

A pesar de que su historia es ampliamente conocida, nuevas generaciones de creadores siguen encontrando matices en la vida de Kahlo y Rivera. Su relación, marcada por la pasión, la creatividad y la contradicción, continúa inspirando narrativas que intentan comprender a dos de los personajes más fascinantes del arte moderno.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
