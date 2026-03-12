Las exposiciones de arte y eventos culturales imperdibles este mes

Museos, galerías y espacios culturales presentan exposiciones que abarcan desde grandes maestros del arte mexicano hasta propuestas contemporáneas, instalaciones sonoras y arte urbano. La agenda cultural del mes de marzo incluye muestras históricas, experiencias inmersivas y nuevas voces que amplían el panorama artístico de la capital.

A continuación, algunas de las exposiciones y eventos culturales más destacados que puedes visitar:

1. “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” Hasta el 17 de mayo de 2026

Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec

Esta exposición reúne obras fundamentales del arte mexicano del siglo XX pertenecientes a la reconocida Colección Gelman Santander. La muestra incluye piezas de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo y Rufino Tamayo, ofreciendo un recorrido por distintas corrientes que marcaron el modernismo artístico en México.

2. “ Una mirada, una artista” – Pilar Mainou Del 14 al 28 de marzo de 2026

Casa Polivalente Roma, Tonalá 97, Roma Norte

En este contexto cultural se presenta la primera exposición individual de la artista abstracta mexicana Pilar Mainou, una muestra que reúne 16 obras de gran y mediano formato donde el color se convierte en energía en movimiento. La exposición propone una experiencia sensorial que invita al espectador a sentir antes que interpretar.

Como parte de su compromiso social, un porcentaje de las ventas de la muestra será donado a La Cana, organización dedicada a la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, y a Mi Valedor, proyecto que impulsa oportunidades laborales y visibilidad para personas en situación de calle.

3. “El beso de la muerte. Representaciones mortuorias en el arte del siglo XIX” Hasta el 29 de marzo de 2026

Museo Nacional de San Carlos, Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera

La exposición reúne cerca de 180 piezas provenientes de distintas colecciones públicas y privadas que exploran cómo la muerte fue representada en la cultura visual mexicana del siglo XIX, desde una perspectiva estética, histórica y simbólica.

4. “Eternal” – COCO144 Del 3 al 26 de marzo de 2026

Revolú Gallery, Colima 302, Roma Norte

La galería presenta la exposición del pionero del graffiti neoyorquino COCO144, figura clave en la transición del arte urbano hacia el espacio galerístico. La muestra revisa más de cinco décadas de producción artística que combinan aerosol, abstracción y escultura.

5. Roberto Matta: “La conciencia es un árbol” Hasta el 28 de marzo de 2026

Galería RGR, Ciudad de México

Esta exposición presenta el trabajo del pintor surrealista chileno Roberto Matta, uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Sus pinturas exploran paisajes psicológicos y universos simbólicos donde se cruzan política, energía cósmica y exploración del inconsciente.

6. MUTEK México: Equinoccio 19 de marzo de 2026, 20:00 hrs

Museo Anahuacalli

El festival MUTEK celebra el equinoccio de primavera con una experiencia audiovisual en el icónico museo diseñado por Diego Rivera. Artistas como Kelly Moran, Debit y Arushi Jain crearán una noche de música electrónica experimental que dialoga con la arquitectura volcánica del recinto.

7. Exposición inmersiva de Fórmula 1 A partir del 20 de marzo de 2026

YamaPunta Museo, División del Norte 3572, Coyoacán

La experiencia presenta monoplazas originales, piezas de memorabilia y simuladores interactivos que recrean la sensación de conducir un automóvil de Fórmula 1, combinando tecnología audiovisual con historia del automovilismo.

8. Open House CDMX: Adaptaciones para el futuro Marzo de 2026

Más de 50 sedes en la Ciudad de México

Este festival de arquitectura permite al público visitar edificios emblemáticos, estudios y espacios normalmente cerrados al público, con recorridos, charlas y actividades que exploran la relación entre arquitectura, ciudad y sostenibilidad.

9. “El virtuosismo técnico de Enrique Guzmán (1952–1986)” Hasta el 31 de mayo de 2026

Museo del Estanquillo, Isabel la Católica 26, Centro Histórico

El Museo del Estanquillo presenta una revisión del trabajo del artista Enrique Guzmán, precursor del movimiento neomexicanista. La muestra reúne dibujos y óleos que exploran nuevas formas de autorrepresentación y destacan la precisión técnica y conceptual que caracterizó su obra.