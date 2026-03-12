Lo que tienes que saber de los Premios Oscar 2026

La ceremonia de los Premios Oscar tendrá lugar en el Teatro Dolby en el Ovation Hollywood, Los Ángeles, California. Por segundo año consecutivo, el cómico estadounidense Conan O’Brien será el presentador. La transmisión oficial de la ceremonia comenzará a las 5:00 pm y se podrá seguir en televisión por el canal TNT, así como en la plataforma de streaming Max. Cabe mencionar que la alfombra roja de las celebridades iniciará entre las 2:00 y las 4:00 pm.
Para la entrega de diferentes premios a lo largo de la noche, subirán al escenario los siguientes actores: Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver. Además, Matt Berry será el locutor.
NOMINADOS DE LOS PREMIOS OSCAR 2026
“Los pecadores”, el relato de vampiros sureños de Ryan Coogler, encabeza la lista con 16 nominaciones, seguido de “Una batalla tras otra” con 13, “Marty Supreme”, “Frankestein” y “Valor sentimental”, con 9 nominaciones, y “Hamnet” con 8.
Mejor Película
- ‘Bugonia’
- ‘F1: La película’
- ‘Frankenstein’
- ‘Hamnet’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘El agente secreto’
- ‘Valor sentimental’
- ‘Los pecadores’
- ‘Sueños de trenes’
Mejor Dirección
- Chloé Zhao, por ‘Hamnet’
- Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’
- Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’
- Joachim Trier, por ‘Valor sentimental’
- Ryan Coogler, por ‘Los pecadores’
Mejor Actriz Protagonista
- Jessie Buckley, por ‘Hamnet’
- Rose Byrne, por ‘Si pudiera, te daría una patada’
- Kate Hudson, por ‘Song Song Blue’
- Renate Reinsve, por ‘Valor sentimental’
- Emma Stone, por ‘Bugonia’
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, por ‘Marty Supreme’
- Leonardo DiCaprio, por ‘Una batalla tras otra’
- Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’
- Michael B. Jordan, por ‘Los pecadores’
- Wagner Moura, por ‘El agente secreto’
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, por ‘Valor sentimental’
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por ‘Valor sentimental’
- Amy Madigan, por ‘Weapons’
- Wunmi Mosaku, por ‘Los pecadores’
- Teyana Taylor, por ‘Una batalla tras otra’
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del toro, por ‘Una batalla tras de otra’
- Jacob Elordi, ‘Frankenstein’
- Delroy Lindo, ‘Los pecadores’
- Sean Penn, por ‘Una batalla tras de otra’
- Stellan Skarsgard, por ‘Valor sentimental’
Mejor Casting
- ‘Hamnet’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘El agente secreto’
- ‘Los pecadores’
Mejor Guion Adaptado
- ‘Bugonia’
- ‘Frankenstein’
- ‘Hamnet’
- ‘Una batalla detrás de otra’
- ‘Sueños de trenes’
Mejor Guion Original
- ‘Blue Moon’
- ‘Un simple accidente’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Valor sentimental’
- ‘Los pecadores’
Mejor Película Internacional
- ‘El agente secreto’ (Brasil)
- ‘Un simple accidente’ (Francia e Irán)
- ‘Sirat’ (España)
- ‘Valor sentimental’ (Noruega)
- ‘La voz de Hind’ (Túnez)
Mejor Película de Animación
- ‘Arco’
- ‘Elio’
- ‘Las guerreras K-pop’
- ‘Little Amélie’
- ‘Zootrópolis 2'
Mejor Documental
- ‘The Alabama Solution’
- ‘Come See Me in the Good Light’
- ‘Cutting Through Rocks’
- ‘Mr. Nobody contra Putin’
- ‘La vecina perfecta’
Mejor Montaje
- ‘F1: La película’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘Valor sentimental’
- ‘Los pecadores’
Mejor Fotografía
- ‘Frankenstein’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘Los pecadores’
- ‘Sueños de trenes’
Mejor Sonido
- ‘F1: La película’
- ‘Frankenstein’
- Una batalla tras otra’
- ‘Los pecadores’
- ‘Sirat’
Mejor Banda Sonora
- ‘Bugonia’
- ‘Frankenstein’
- ‘Hamnet’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘Los pecadores’
Mejor Canción Original
- ‘Dear Me’, de Diane Warren por ‘Diane Warren: Relentless’
- ‘Golden’, de EJAE y Mark Sonnenblick por ‘Las guerreras k-pop’
- ‘I Lied To You’, de Ludwig Göransson y Raphael Saadiq Raphael Saadiq por ‘Los pecadores’
- ‘Sweet Dreams of Joy’, de Nicholas Pike por ‘Viva Verdi!’
- ‘Train Dreams’, de Nick Cave y Bryce Dessner por ‘Sueños de trenes’
Mejor Diseño de Producción
- ‘Frankenstein’
- ‘Hamnet’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Una batalla tras otra’
- ‘Los pecadores’
Mejor Diseño de Vestuario
- ‘Avatar: Fuego y ceniza’
- ‘Frankenstein’
- ‘Hamnet’
- ‘Marty Supreme’
- ‘Los pecadores’
Mejor Maquillaje y Peluquería
- ‘Frankenstein’
- ‘Kokuho’
- ‘Los pecadores’
- ‘The Smashing Machine’
- ‘La hermanastra fea’
Mejores Efectos Visuales
- ‘Avatar: Fuego y ceniza’
- ‘F1: La película’
- ‘Jurassic World: El renacer’
- ‘Laberinto en llamas’
- ‘Los pecadores’
Mejor Cortometraje de Ficción
- ‘Burcher’s Stain’
- ‘A Friend of Dorothy’
- ‘Jane Austen’s Period Drama’
- ‘The singers’
- ‘Two people exchangins saliva’
Mejor Cortometraje de Animación
- ‘Butterfly’
- ‘Forevergreen’
- ‘The Girl Who Cried Perls’
- ‘Retirement Plan’
- ‘The Three Sisters’
Mejor Cortometraje Documental
- ‘Todas las habitaciones vacías’
- ‘Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud’
- ‘Children No More: Were and Are Gone’
- ‘The Devil Is Busy’
- ‘Perfectly a Strangeness’