Por qué el príncipe William y Kate Middleton fueron abucheados en Londres

Los príncipes de Gales se volvieron conversación luego de que un video mostró el momento en que recibieron abucheos durante una aparición pública

Marzo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Durante el Día de la Commonwealth, los príncipes vivieron un momento incómodo que incluyó abucheos, consignas y pancartas, esto ocurrió en su llegada a las puertas de la Abadía de Westminster para la ceremonia.

Mientras ingresaban a la Abadía, manifestantes republicanos se concentraron en los alrededores para expresar su rechazo a la monarquía. Entre gritos y abucheos, aparecieron mensajes directos contra la Casa Real. Algunos pedían la abolición de la monarquía.

Las consignas exigían transparencia y consecuencias reales. Al evento acudieron alrededor de mil 800 personas, entre ellas miembros de la familia real y figuras políticas internacionales.

También hubo reclamos dirigidos al rey Carlos III, en lo que fue la mayor aparición pública de la familia rel desde que estalló el más reciente escándalo que rodea a su hermano Andrés por el caso Epstein.

Los príncipes terminaron salpicados por la situación que atraviesa Andrés, el exduque de York quien fue detenido recientemente en el Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público, vinculada a su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Las protestas se dieron bajo el contexto del descontento con la corona, intensificado por Andrés, por quien han crecido las críticas hacia la familia, a tal grado de provocar manifestaciones en actos públicos.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
