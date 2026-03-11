Revista
Mujer que disparó contra la casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato

La mujer disparó 10 veces en la mansión de la cantante en Beverly Hills

Marzo 11, 2026 
Diana Laura Sánchez
rihanna

Rihanna no tendría problema en someterse a una cirugía estética en algún momento

Ivanna Lissete Ortiz de 35 años, fue identificada como responsable del tiroteo en la casa de Rihanna. La mujer originaria de Florida, enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez cargos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática y tres cargos graves por disparar contra una vivienda o casa rodante habitada, según informó la oficina del fiscal del condado de los Ángeles.

Un comunicado de prensa de la oficina del fiscal indicó que la audiencia de lectura de cargos fue aplazada hasta el 25 de marzo y la fianza se fijó en 1,875 millones de dólares.

El domingo 8 de marzo, al menos 10 disparos fueron realizados contra la casa de Rihanna, según The Times. Presuntamente provinieron de un Tesla blanco estacionado al otro lado de la calle frente a la residencia, y al menos una bala atravesó el costado de la vivienda.

En el momento del tiroteo, Rihanna se encontraba en la casa junto a su pareja, A$AP Rocky, y sus tres hijos. Presuntamente, la tiradora huyó del lugar, pero fue arrestada poco tiempo después en Sherman Oaks. Si es declarada culpable de los cargos, podría enfrentar hasta cadena perpetua en una prisión estatal.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
