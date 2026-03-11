Juan Carlos Baumgartner, fundador de spAce, será reconocido en París

El arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner, fundador del estudio internacional spAce, ha sido galardonado con el “France Janus Design Award”, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito global del diseño.

La ceremonia oficial se celebrará el 19 de marzo de 2026 en París, en el marco del France GPDP International Design Award Ceremony and International Design Forum, evento que reúne a los estudios más innovadores del mundo en arquitectura, interiorismo y diseño de producto.

El Janus Design Award es considerado un símbolo de excelencia en el diseño internacional. Representa innovación, visión estratégica y capacidad de transformar la vida de las personas a través del espacio.

“Para nosotros el diseño no es forma, es impacto. Este reconocimiento confirma que el futuro de la arquitectura es humano, consciente e intencional”, señaló Baumgartner.

El premio reconoce proyectos que elevan la experiencia humana, integran pensamiento estratégico y generan transformación cultural a través del diseño.

spAce, estudio con presencia en más de 20 países, ha sido pionero en integrar ciencia, bienestar y estrategia empresarial en proyectos corporativos, hospitalidad y educación.

Con este reconocimiento en Francia, la arquitectura mexicana continúa posicionándose en el escenario global como referente de innovación y visión humanista.

