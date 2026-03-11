Revista
Entretenimiento

El regreso de Hannah Montana: el especial por los 20 años de la serie

La serie que definió a toda una generación celebra su aniversario número 20 con un especial lleno de nostalgia, música y sorpresas para los fans.

Marzo 11, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
20Aniversario-de-Hnnah-Montana.jpeg

Hace 20 años, una adolescente con una vida doble como estudiante y cantante, cambió para siempre la televisión juvenil. El estreno de Hannah Montana en 2006 no sólo convirtió a Miley Cyrus en una estrella global, también creó uno de los fenómenos culturales más recordados de la era dorada de Disney Channel.

Este mes, el legado de la serie vuelve a celebrarse con un especial que llega el 24 de marzo a Disney+, recordando por qué la historia de Miley Stewart y su alter ego pop, siguen siendo parte esencial de la cultura pop.

El aniversario número 20 vendrá acompañado de sorpresas que los fans podrán disfrutar desde sus casas, incluyendo el regreso de Miley Cyrus a su icónico look de Hannah Montana y al set de la serie, entrevistas exclusivas, y la interpretación de algunas de las canciones más emblemáticas del programa.

Hannah-Montana-aniversario-20.jpg

El fenómeno que marcó a toda una generación

Hannah Montana es un personaje que acompañó a toda una generación en su crecimiento y evolución de niños a adolescentes. Cuando la serie se estrenó, rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel.

La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente aparentemente normal que llevaba una vida secreta como superestrella pop bajo el nombre de Hannah Montana.

El concepto era simple pero irresistible: vivir “lo mejor de ambos mundos”, equilibrando la vida cotidiana con la fama. Esa dualidad conectó con millones de jóvenes que crecieron viendo la serie y soñando con tener su propia vida secreta.

Además del éxito en televisión, la franquicia también dominó la música, las giras y el merch, convirtiéndose en un auténtico fenómeno global.

Aniversario-20-de-Hannah-Montana.jpg

Las canciones que se convirtieron en himnos pop

La música fue una de las claves del éxito de la serie. A lo largo de sus temporadas, varias canciones se volvieron auténticos himnos para toda una generación.

Entre las más recordadas están:

  • “The Best of Both Worlds”, el tema principal de la serie
  • “Nobody’s Perfect”
  • “He Could Be The One”
  • “Rock Star”
  • “The Climb”

Esta última formó parte del éxito de la película Hannah Montana: The Movie, un largometraje que también se convirtió en un ícono dentro del universo de Disney.

Estos temas no solo acompañaban la historia del personaje, también marcaron el inicio de la carrera musical de Miley Cyrus.

De Hannah Montana a Miley Cyrus: la evolución de una estrella

El impacto de Hannah Montana también definió el inicio de la carrera de Miley Cyrus. Tras el éxito del programa, la cantante inició una transformación artística que la llevó a convertirse en una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Con el paso de los años, Miley dejó atrás la imagen juvenil del personaje para construir una identidad musical propia; sin embargo, para millones de fans, Hannah Montana sigue siendo el origen de todo.

Hannah Montana sigue conquistando nuevas generaciones

En una época dominada por la nostalgia de los años 2000, Hannah Montana se ha convertido nuevamente en un referente cultural para las nuevas generaciones en donde, a pesar del paso del tiempo, la serie continúa encontrando nuevos espectadores gracias al streaming.

El regreso de la serie a la conversación con su aniversario número 20, demuestra que algunas historias simplemente no pasan de moda.

Porque, al final, Hannah Montana siempre nos recordó que era posible vivir lo mejor de ambos mundos.

Hannah Montana
Vanessa Villalba Alcocer
Relacionadas
Charles Leclerc revela cómo fue su boda secreta con Alexandra Saint Mleux: “Lo recordaré para siempre”
Entretenimiento
Charles Leclerc revela cómo fue su boda secreta con Alexandra Saint Mleux: “Lo recordaré para siempre”
Marzo 11, 2026
 · 
Tania Franco
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
Por-qué-ver-La-Novia-es-un-must.png
Entretenimiento
Por qué ver ¡La Novia! es tu próximo must del cine
Marzo 11, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
lady gaga.jpg
Entretenimiento
Lady Gaga prepara una boda íntima y llena de glamour
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
luis-miguel-hijosjpg
Entretenimiento
Reaparece el hijo de Luis Miguel y sorprende por cómo luce
El joven de 19 años, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula es casi idéntico a su papá
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: un amor que comenzó en el set y hoy vive en Siete veces adiós
Entretenimiento
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: un amor que comenzó en el set y hoy vive en Siete veces adiós
Los actores mexicanos revelaron cómo pasaron de interpretar a una pareja en la ficción a vivir un intenso romance que, tras una separación de tres años, los volvió a reunir
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
taylor-swift-mexico-concierto
Entretenimiento
Así fue el romance de Taylor Swift y Conor Kennedy, nieto de Robert F. Kennedy
Ambos se conocieron en julio de 2012, después de que Taylor fuera presentada a la familia
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jaime Camil y Elena.jpeg
Entretenimiento
Jaime Camil encabeza el elenco de MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou
El teatro musical en México se prepara para recibir uno de los montajes más esperados de los últimos años: MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou, que estará encabezado por Jaime Camil en el icónico papel de la Srita. Tronchatoro, la temible y extravagante directora de escuela.
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez