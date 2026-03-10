Revista
Entretenimiento

Reaparece el hijo de Luis Miguel y sorprende por cómo luce

El joven de 19 años, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula es casi idéntico a su papá

Marzo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
luis-miguel-hijosjpg

Luis Miguel

Instagram @luismiguel

Imágenes que fueron captadas por Ventaneando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revelaron el rostro del hijo mayor de Luis Miguel, a quien por primera vez en años pudimos ver cómo ha cambiado.

La noticia ha causado revuelo ya que desde que eran pequeños, la actriz Aracely Arámbula ha procurado mantener la privacidad de sus hijos, Miguel y Daniel.

De acuerdo con el reportero, Ricardo Manjarrez, quien captó a los hijos de los famosos, dijo que estaban acompañados de su madre, quien evitaba que fueran captados por la prensa.

“Aracely reaccionó rápido y envió a sus hijos al fondo de la sala para que ninguna cámara pudiera notar su presencia ni mucho menos grabarlos”, dijo.

hijo-de-luis-miguel.jpeg
hijo-de-luis-miguel.jpeg

Y añadió, “Miguel, su hijo mayor, casi idéntico a Luis Miguel, optó por ponerse un cubrebocas para tapar su rostro”. “

El hijo menor, Daniel también fue captado, sin embargo, su rostro fue censurado por la emisión debido a que aún es menor de edad. “Yo que vi a Daniel en persona y con el rostro descubierto, siento que él es más parecido a los Arámbula... él tiene un poco más ese parecido”.

Durante la emisión, también se comentó que Aracely pidió ayuda al personal de la aerolínea “para que metiera a sus hijos por otra puerta”, para que nadie pudiera reconocerlos y ella pudiera atravesar la zona en la que se encontraba la prensa mexicana.

hijo-de-luis-migueljpeg

Luis Miguel Aracely Arámbula
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
