Salón Camarena abre sus puertas con una noche de música, nostalgia y espectáculo

Celebrities y socialités se reunieron para celebrar la apertura de Salón Camarena, el nuevo hot spot de Las Palmas inspirado en la época de oro del cine mexicano.

Marzo 09, 2026
SALONCAMARENA_CARAS31.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

La velada privada reunió a invitados especiales, amigos cercanos y a los socios del proyecto en una noche donde la música y el espectáculo marcaron el ritmo.

Uno de los momentos más comentados fue el show de bailarines al ritmo de clásicos de Juan Gabriel. La coreografía encendió el salón y convirtió el espacio en una celebración colectiva que conectó de inmediato con los asistentes.

Más tarde, Aleks Syntek apareció en escena e interpretó “Duele el Amor”, “Intocable” y “Sexo, Pudor y Lágrimas”, sumándose a la atmósfera nostálgica que dominó la noche.

Sin discursos formales, la celebración fluyó entre brindis, encuentros y fotografías, consolidando el debut de Salón Camarena dentro del circuito social de la ciudad.

SALONCAMARENA_CARAS30.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

El proyecto está respaldado por Héctor Alcántara, Pepe Díaz, Claudia Wade, Mau Díaz, Luis Thomas, Cuca Díaz, Majo López Dóriga, Alfredo Harp, Emilio Braun y Yamila Félix, quienes celebraron el inicio de esta nueva propuesta que promete convertirse en punto de referencia para la vida nocturna capitalina.

SALONCAMARENA_CARAS13.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

SALONCAMARENA_CARAS01.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

SALONCAMARENA_CARAS14.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

SALONCAMARENA_CARAS22.jpg

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA

Cortesia

