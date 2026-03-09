Salón Camarena abre sus puertas con una noche de música, nostalgia y espectáculo

La velada privada reunió a invitados especiales, amigos cercanos y a los socios del proyecto en una noche donde la música y el espectáculo marcaron el ritmo.

Uno de los momentos más comentados fue el show de bailarines al ritmo de clásicos de Juan Gabriel. La coreografía encendió el salón y convirtió el espacio en una celebración colectiva que conectó de inmediato con los asistentes.

Más tarde, Aleks Syntek apareció en escena e interpretó “Duele el Amor”, “Intocable” y “Sexo, Pudor y Lágrimas”, sumándose a la atmósfera nostálgica que dominó la noche.

Sin discursos formales, la celebración fluyó entre brindis, encuentros y fotografías, consolidando el debut de Salón Camarena dentro del circuito social de la ciudad.

120226 APERTURA SALÓN CAMARENA Cortesia

El proyecto está respaldado por Héctor Alcántara, Pepe Díaz, Claudia Wade, Mau Díaz, Luis Thomas, Cuca Díaz, Majo López Dóriga, Alfredo Harp, Emilio Braun y Yamila Félix, quienes celebraron el inicio de esta nueva propuesta que promete convertirse en punto de referencia para la vida nocturna capitalina.

