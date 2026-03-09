ZEGNA revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje

El nombre MEMORIE proviene del italiano “memorias” y propone una interpretación activa del legado: momentos moldeados por el lugar, el gesto y la intención, proyectados hacia el futuro. Cada una de las seis fragancias representa un capítulo específico, vinculado a un espacio u objeto significativo en la historia de la Casa.

La colección se despliega como un recorrido vital: desde la intimidad del pensamiento hasta la apertura del paisaje; desde la creación hasta la contemplación. Más que composiciones independientes, los seis perfumes forman una sola historia.

Los capítulos incluyen Il Calamaio, que evoca el amanecer creativo en el estudio del Fundador; Il Lanificio, homenaje al corazón industrial donde la lana se transforma en tejido; A Trivero, inspirado en el impulso de partir hacia el mundo desde el Piamonte; Il Sottobosco, que captura la conexión profunda con la naturaleza en Oasi Zegna; La Panoramica, reflejo de la visión a largo plazo trazada en la carretera panorámica de montaña; y Saga del Piemonte, una escena íntima al anochecer donde la memoria se convierte en legado.

Cortesía

Las seis fragancias fueron creadas por los maestros perfumistas Dominique Ropion, Fabrice Pellegrin y Quentin Bisch, quienes reinterpretan el universo del Fundador a través de distintas familias olfativas —del ámbar cuero al fougère fresco, pasando por acordes amaderados y gourmand— traduciendo emoción en perfume.

Cortesía

Para acompañar el lanzamiento, ZEGNA presenta una película cinematográfica protagonizada por Mads Mikkelsen, escrita y dirigida por Roman Coppola. Ambientada en Casa Zegna, la residencia histórica de la familia en Oasi Zegna, la pieza propone un viaje contemplativo a través de seis mundos interconectados, guiado por un automóvil en miniatura como símbolo de movimiento, imaginación y continuidad.

Cada fragancia se presenta en un frasco de vidrio con acabado degradado inspirado en su paisaje emocional, sellado por un tapón de madera de fresno con el escudo familiar. Diseñada para ser recargable, la colección reafirma la visión de un lujo pensado para perdurar y transmitirse.

Cortesía

MEMORIE está disponible desde el 5 de febrero de 2026 en tiendas ZEGNA seleccionadas y en zegna.com en el Reino Unido y Medio Oriente, y se lanzará progresivamente a nivel mundial a partir del 5 de marzo.