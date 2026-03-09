Revista

ZEGNA revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje
Inspirada en la vida y el universo de su Fundador, Ermenegildo Zegna, la colección traduce recuerdos vividos —no como evocación del pasado, sino como experiencia en movimiento— en una narrativa sensorial coherente.
Marzo 09, 2026
Diana Laura Sánchez