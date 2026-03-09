Lifestyle
Zegna
ZEGNA
revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje
Inspirada en la vida y el universo de su Fundador, Ermenegildo Zegna, la colección traduce recuerdos vividos —no como evocación del pasado, sino como experiencia en movimiento— en una narrativa sensorial coherente.
Marzo 09, 2026
·
Diana Laura Sánchez