Park City: qué hacer y cómo disfrutar de la mejor nieve del mundo

Park City es el escenario perfecto para unas vacaciones de invierno en familia. Situado en las montañas Wasatch, y a solo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, este destino presume la famosa powder snow, una nieve ligera y esponjosa que está catalogada como la mejor del mundo.

Pero aquí no todo es esquí: también hay paseos en trineo, festivales llenos de magia, spas para relajarse, variada gastronomía y un encantador pueblito que invita a recorrerse en familia. Cada día en Park City ofrece una nueva aventura.

Actividades para todos los niveles

Park City es hogar de dos de los resorts más reconocidos de Estados Unidos: Park City Mountain y Deer Valley Resort.

En Park City Mountain, el resort más grande de Estados Unidos con más de 330 pistas y 41 lifts, los principiantes encuentran áreas de aprendizaje como High Meadow Park, diseñado con pendientes suaves y un ambiente seguro. Los más pequeños pueden aprender con instructores especializados, mientras los padres pueden progresar hacia bowls y pistas rodeadas de árboles y mucha adrenalina.

Park City Mountain es parte de Vail Resorts, que ofrece el Epic Pass, un pase de temporada que brinda acceso a decenas de resorts de esquí. Como novedad, se han lanzado los Epic Friend Tickets, un beneficio que permite a los titulares invitar a amigos a unirse a la aventura con descuentos especiales, celebrando el lado más social del esquí y el snowboard. Perfecto para compartir la pasión por la nieve cada año.

A la par, Deer Valley Resort ofrece una experiencia exclusiva dedicada únicamente al esquí. Su ambiente refinado y su programa Ski with a Champion (que permite compartir pista con atletas olímpicos) lo convierten en un lugar único. Además, tienen tours guiados que ayudan a descubrir la historia minera en la montaña o los mejores descensos para cada nivel.

Para esquiar aquí, el Ikon Pass abre un mundo de posibilidades, con acceso a más de 60 destinos icónicos alrededor del mundo y hasta 7 días de esquí sin restricciones en Deer Valley. Eso sí, es importante reservar con anticipación, especialmente en periodos vacacionales.

Más allá de las pistas: diversión en familia

Aunque Park City es mundialmente famoso por sus pistas de esquí, lo cierto es que las posibilidades para divertirse en familia van mucho más allá de los descensos en la montaña.

Uno de los imperdibles es el Utah Olympic Park, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 y próximamente en 2034. Allí, grandes y pequeños pueden recorrer los museos, ver entrenamientos de atletas de alto nivel e incluso atreverse a sentir la velocidad en el Bobsled, una experiencia que alcanza casi los 100 km/h.

Otra de las actividades que suele cautivar a los más pequeños es el tubing en Woodward, un espacio diseñado para deslizarse en llantas inflables sobre colinas nevadas que garantizan risas y momentos memorables. Los senderos para caminatas y el snowshoeing con raquetas de nieve también son una gran opción para vivir la naturaleza en familia, sin necesidad de esquís.

Cualquier tarde, hay que pasear por la histórica Main Street, la calle que combina galerías de arte, boutiques y cafés. Aquí se puede aprender sobre la historia minera en el Park City Museum, disfrutar de un chocolate caliente mientras se admira la decoración alpina, o caminar entre escaparates que se iluminan en la temporada navideña. Tampoco hay que perderse el Egyptian Theatre, que ofrece obras, conciertos y cine y que ha albergado durante décadas el Festival de Cine de Sundance.

Los eventos de temporada son otra gran razón para visitar: desde los festivales navideños en invierno o los festivales con música y comida cada verano, cada celebración suma un toque mágico.

Finalmente, los fanáticos del shopping encontrarán tiendas exclusivas en Main Street o en outlets de Junction Commons, con más de 65 marcas internacionales. Perfecto para equiparte y vivir la temporada con estilo.

Gastronomía y après-ski: sabores de todo el mundo

En Park City, la gastronomía es tan diversa como sus montañas: cenas sofisticadas o propuestas relajadas para toda la familia; por ejemplo, en Main Street, se pueden encontrar restaurantes donde el après-ski es un ritual: compartir una pizza en espacios como Red Banjo Pizza, probar los destilados de High West Distillery o Alpine Distillery, o simplemente disfrutar de una cena gourmet en Riverhorse on Main, Kaneo o LeDepot.

En medio de este abanico culinario destaca The Farm, en Canyons Village, que celebra los productos locales de Utah con una propuesta de cocina americana moderna y de temporada. Su menú, inspirado en ingredientes provenientes de granjas cercanas, incluye platillos que cambian según la estación. Muy cerca está KITA, el sofisticado restaurante japonés del hotel Pendry, donde los cortes premium se preparan al estilo de una Japanese steakhouse y se acompañan con sushi fresco, sake artesanal y cócteles cuidadosamente seleccionados.

En Deer Valley, no hay que perderse Cast & Cut, un espacio donde los sabores del mar se presentan con creatividad y elegancia. Aquí, podrás disfrutar de un banquete de mariscos frescos: ostras y mejillones, langosta o camarones preparados en estaciones interactivas.

Para una experiencia auténticamente alpina, Fireside Dining en Deer Valley ofrece un menú inspirado en los Alpes europeos con cuatro tiempos, entre ellos la popular raclette servida directamente desde chimeneas de piedra. La experiencia se enriquece con cocteles de autor, vinos seleccionados e incluso la posibilidad de llegar en un romántico paseo en trineo tirado por caballos.

Como propuesta relajada, Royal Street Café, ubicado a media montaña en Silver Lake Lodge, combina cocina creativa americana e internacional con un ambiente acogedor y vistas panorámicas desde su terraza. No te pierdas su Deer Valley Turkey Chili, sus sándwiches y ensaladas frescas, además de postres irresistibles que incluyen helados artesanales de la Deer Valley Creamery.

Hospedaje de altura: comodidad y acceso directo

La experiencia de Park City no estaría completa sin un hospedaje a la altura, y es que uno de los mayores privilegios de este destino es disfrutar de hoteles con acceso directo a las pistas, lo que permite salir y en instantes deslizarte en la nieve.

Como ejemplo, el Grand Summit, a RockResort, se alza como una de las mejores opciones en el corazón de Canyons Village. Sus amplias suites combinan comodidades modernas con vistas espectaculares, mientras que su spa de lujo, alberca climatizada, opciones de gastronomía gourmet y los acogedores espacios con chimenea lo convierten en un refugio perfecto tras un día de aventuras.

El Stein Eriksen Lodge, reconocido como Best Ski Hotel 2024 por los World Ski Awards, es un verdadero ícono de hospitalidad alpina. Sus habitaciones recientemente renovadas combinan lujo y confort. Entre sus atractivos destacan dos piscinas climatizadas al aire libre o el Champions Club Entertainment Center, un gran espacio con videojuegos, mesas de billar y clásicos de arcade, perfecto para compartir en familia. Servicios como la entrega previa de víveres, el transporte gratuito por toda la ciudad o las sorpresas personalizadas (desde galletas y leche para los niños hasta champagne con fresas para una ocasión especial) elevarán tu estadía.

Por su parte, The St. Regis Deer Valley ofrece un ambiente sofisticado y exclusivo. Sus habitaciones con terrazas privadas y baños de mármol se convierten en un refugio acogedor. El hotel combina elegancia con practicidad gracias a su acceso ski-in/ski-out y un servicio de ski valet privado que simplifica la experiencia para toda la familia. Además, cuenta con un spa de clase mundial y con propuestas gastronómicas de primer nivel, como RIME, especializado en mariscos y cortes prime; La Stellina, de sofisticados sabores italianos o la Brasserie 7452, donde las recetas francesas se mezclan con la calidez de un bistró alpino.

Un itinerario ideal para una semana

Un viaje familiar a Park City puede incluir una dosis equilibrada entre deporte, cultura y descanso; aquí algunas ideas para un itinerario familiar:

Día 1 : Paseo por Main Street y cena de bienvenida.

: Paseo por Main Street y cena de bienvenida. Día 2 : Esquiar en Park City Mountain y disfrutar del après-ski al atardecer.

: Esquiar en Park City Mountain y disfrutar del al atardecer. Día 3 : Disfrutar de Deer Valley y su exclusividad.

: Disfrutar de Deer Valley y su exclusividad. Día 4 : Aventuras fuera de las pistas: motonieve, tubing o caminatas con raquetas de nieve.

: Aventuras fuera de las pistas: motonieve, o caminatas con raquetas de nieve. Día 5 : Recorrido por Utah Olympic Park y experiencia en bobsled .

: Recorrido por Utah Olympic Park y experiencia en . Día 6 : Cultura en galerías y museos, o cine independiente en Sundance (si coincide con tu viaje).

: Cultura en galerías y museos, o cine independiente en Sundance (si coincide con tu viaje). Día 7: Jornada de spa y relajación antes del regreso.

Un invierno para recordar

Park City no es solo un destino de esquí: es un mosaico de experiencias que mezcla historia, cultura, deporte y hospitalidad. Su “mejor nieve del mundo” es el atractivo inicial, pero en la memoria se quedarán las sonrisas compartidas en descensos en la nieve, la emoción de un paseo en trineo bajo el cielo estrellado o la calidez de un chocolate caliente en Main Street.

Durante las fiestas decembrinas, la magia se enciende con tradiciones únicas como el desfile de antorchas en Deer Valley, el espectáculo de globos de nieve de tamaño natural en Main Street y la llegada de Santa Claus en telesilla, un momento que cautiva a chicos y grandes.

Un invierno en familia en Park City significa llevarse no solo fotos de montañas nevadas, sino recuerdos capaces de transformarse en tradiciones.