Cómo integrar el color del año de Pantone 2025, Mocha Mousse en la decoración del hogar

Cada año, los expertos en diseño seleccionan el “color del año” que define las tendencias cromáticas en interiores, fashion y diseño industrial. Adoptar ese tono no significa redecorar por completo, sino integrarlo con inteligencia en puntos focales del hogar.

Este año el tono escogido por el Instituto Pantone del Color ha sido el Mocha Mousse (PANTONE 17-1230), un marrón cálido y reconfortante que evoca la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, y que apela al deseo de bienestar.

¿Cómo integrar el color del año en tu decoración?

Pieza protagonista: Opta por un sofá o sala modular en el tono del año y acompáñalo con paredes y mesas auxiliares en colores neutros.

Toques puntuales: Si prefieres un cambio sutil, añade cojines, mantas o sillones individuales que lleven el color, sobre una base neutra.

Combinación tonal: Usa tonos más claros u oscuros de la misma gama para generar un ambiente armónico.

Contraste elegante: Combina el color del año con madera oscura, negro o tonos metálicos para un efecto más sofisticado.

Consejos prácticos

Empieza en espacios pequeños y evalúa cómo luce la luz en el color elegido.

Dale fuerza con texturas como lino, bouclé o chenille.

Repite el color en tres puntos del espacio (ej. sofá, cojín y alfombra) para mantener cohesión.

Muebles Dico tiene algunas piezas representativas alineadas con la propuesta “Color del Año”.