“Ferragamo Caffè” la experiencia italiana más elegante llega a la CDMX

Ferragamo trae a México un pedazo de Italia con la apertura de su café, su primer espacio efímero en el país. Ubicado en El Palacio de Hierro Polanco, el café invita a descubrir el universo de la marca desde una nueva perspectiva sensorial, donde el gusto, el diseño y la cultura convergen.

Una experiencia italiana en México

Inspirado en l’ora di pranzo y il caffè aperitivo, el espacio captura la esencia de los momentos italianos por excelencia. Su interior celebra el legado de Salvatore Ferragamo a través de materiales sofisticados, paletas cálidas y un diseño que conecta con los códigos de la casa. El menú combina clásicos italianos como vitello tonnato, arancini y postres que evocan los colores y texturas de sus icónicas creaciones.

Entre los detalles más especiales, el lugar exhibe piezas históricas como la Rainbow Sandal, creada para Judy Garland, y los Red Crystal Pumps diseñados para Marilyn Monroe, símbolos de la maestría artesanal y la elegancia atemporal de la firma.

Ferragamo Caffè se encuentra dentro de El Palacio de Hierro Polanco y estará abierto por tiempo limitado a partir del 11 de noviembre de 2025. Es una invitación a vivir la elegancia italiana desde una nueva dimensión.