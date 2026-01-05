TEST de cómo está tu digestión según la nutrióloga Bren Vita

Para Bren Vita (@soybrenvita), nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva y creadora de un ecosistema enfocado en el bienestar femenino, la digestión no es solo un proceso fisiológico: es una señal constante del estado interno del cuerpo. Energía baja, inflamación, cambios de humor, desequilibrios hormonales o dificultad para descansar suelen comenzar mucho antes… en el intestino.

Tras años de probar planes y “soluciones rápidas” sin resultados sostenibles, entendió que no era falta de disciplina, sino un cuerpo que no estaba siendo escuchado. Ese proceso personal cambió la pregunta: más que qué comer o cómo entrenar, lo importante era entender qué estaba ocurriendo dentro del cuerpo.

La digestión no es un tema estético. Es el reflejo de la energía, las hormonas y la calidad de vida. No se trata solo de lo que se come, sino de lo que el cuerpo logra absorber y utilizar. Cuando este proceso se altera, aparecen señales como inflamación, sueño después de comer, ansiedad o estreñimiento.

La premisa es clara: la salud no se impone, se construye. Y comienza cuando aprendemos a escuchar al cuerpo. Porque la relación con la comida, como cualquier relación sana, debería sentirse en paz, con libertad y sin culpa.

Soluciones desde la raíz: FTN Method y BFIT

Desde esta visión integrativa nacen dos proyectos que se complementan.

FTN Method (@ftnmethod) ofrece programas diseñados para mujeres reales, integrando nutrición, entrenamiento funcional, hormonas y estilo de vida. Con planes y retos semi personalizados que enseñan a responder a las necesidades reales del cuerpo. Más de 160,000 mujeres ya han vivido el método.

BFIT (@soybfit) es una línea de suplementos con base científica que acompaña procesos de digestión, estrés, descanso y equilibrio hormonal. Formulados con ingredientes respaldados por ciencia, funcionan como herramientas estratégicas cuando el cuerpo las necesita. Hoy, más de 102,000 personas confían en BFIT.

Uno de los pilares de este enfoque es la flexibilidad consciente:

“Sé flexible para no romperte.”

Cada mujer vive etapas y niveles de estrés distintos. Por eso, el primer paso siempre es entender cómo está tu digestión hoy, antes de decidir qué comer, cómo entrenar o qué suplementar.

Quiz: ¿Cuál es tu tipo de digestión hoy?

Descubre tu patrón digestivo y qué hacer para sentirte ligera.

PREGUNTA 1 — ¿Cuándo aparece más tu inflamación?

A) Justo después de comer

B) 1–2 horas después

C) En la tarde-noche

D) En la mañana

E) Todo el día

PREGUNTA 2 — ¿Cómo se siente tu abdomen cuando te inflamas?

A) Duro, como globo lleno

B) Suave pero expandido

C) Bajo y pesado

D) Con calambres o gas atrapado

E) Tenso (relacionado a estrés)

PREGUNTA 3 — ¿Qué sientes que lo detona? (elige máximo 2)

A) Lácteos, pan, comidas “pesadas”

B) Crucíferas, frijoles, frutas dulces

C) Comer tarde o mal dormir

D) Nada, aparece sin razón

E) Estrés / ansiedad

PREGUNTA 4 — ¿Cómo están tus evacuaciones?

A) Normales

B) Blandas o urgencia

C) Estreñimiento

D) Mucho gas

E) Alternancia

PREGUNTA 5 — ¿Cómo está tu energía después de comer?

A) Baja inmediatamente

B) Me inflamo después

C) Me da sueño

D) Me siento ansiosa

E) Me siento “pesada”

RESULTADOS

Mayoría A — “ÁCIDO BAJO / INTOLERANCIA”

Tu estómago no está descomponiendo bien la comida.

Lo que te ayuda HOY: vinagre antes de comer + enzimas digestivas BFIT.

Mayoría B — “FERMENTACIÓN / FODMAPs”

Lo que te ayuda HOY: retirar FODMAPs 3–5 días (ajo, cebolla, trigo, manzana, mango, miel, lácteos comunes, frijoles, edulcorantes) + JUST PROBIO doble cápsula BFIT + té de menta/hinojo + verduras cocidas.

Tu programa FTN: Reto ligero (21 días para bajar inflamación).

Mayoría C — “COMIDAS PESADAS / metabolismo lento”

Lo que te ayuda HOY: cena ligera y temprano + ejercicios para masa muscular + té digestivo (jamaica, canela, cúrcuma, jengibre) + dormir 7–8 horas.

Tu programa FTN: Reto 2% (30 min al día para hábitos y composición corporal).

Mayoría D — “ESTREÑIMIENTO + GAS ATRAPADO”

Lo que te ayuda HOY: chía/linaza hidratada + masaje digestivo + evitar edulcorantes y crucíferas + berberina BFIT.

Tu programa FTN: Reto hipocore (21 días con hipopresivos y masajes).

Mayoría E — “ESTRÉS DIGESTIVO / nervio vago OFF”

Lo que te ayuda HOY: respiración 4–6 + omega 3 BFIT + glicinato de magnesio BFIT + movimientos suaves + evitar cafeína.

Tu programa FTN: Reto FLOW (21 días para bajar cortisol).

Mezcladas → “Mixto / Intestino sensible”

Lo que te ayuda HOY: JUST PROBIO BFIT en ayunas + fibra soluble y proteína en desayuno + 10–20 min de movimiento + té de jengibre al despertar + cena ligera.

Tu programa FTN: Reto RESET (21 días para resetear hormonas, digestión y metabolismo).