Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

La colombiana se encuentra entre los 17 artistas nominados de diferentes géneros musicales

Febrero 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
shakira peru.jpg

Shakira continúa con su gira en Perú.

Instagram

El Salón de la Fama del Rock & Roll es uno de los museos e instituciones más importantes para la industria musical. Fundada el 20 de abril de 1983 por Ahmet Ertegun- creador de la disquera Atlantic Records- en Nueva York, abrió su museo el 2 de septiembre de 1995 en Cleveland, Ohio.

Su propósito es reconocer a los artistas, productores y personalidades influyentes, que han dejado huella en la industria de la música, especialmente en el rock y ahora en otros géneros.

La lista de nominados de este año reúne a artistas que son reconocidos por primera vez y otros que han participado en anteriores votaciones sin resultar electos.

El requisito para ser nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll es que hayan transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento de la primera grabación comercial. En el caso de Shakira, desde una década ya era elegible por el debut de su álbum “Magia” en 1991.

Los aspirantes a ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2026 serán elegidos mediante votos emitidos por un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los artistas electos serán dados a conocer en abril y la ceremonia de inducción se llevará a cabo en unos meses.

Los artistas nominados son:

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Oasis

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Pink

Shakira

Sade

Joy Division/New Order

Luther Vandross

Melissa Etheridge

New Edition

Wu-Tang Clan

