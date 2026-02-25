Revista
¿Cuál fue el plan de Pedro Pascal para su última cita romántica con Rafael Olarra?

El actor chileno fue visto disfrutando una salida íntima con Rafael Olarra, en una salida marcada por gestos de cercanía y complicidad en Nueva York

Febrero 25, 2026 • 
Tania Franco
Pedro Pascal volvió a ser captado en Nueva York en lo que muchos describen como una cita romántica con Rafael Olarra, marcada por la sencillez y la complicidad. El protagonista de The Last of Us fue visto paseando por la ciudad y, más tarde, asistiendo a una función de “Wuthering Heights” en un cine local.

Aunque el actor ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático, esta aparición pública ha despertado conversación entre sus seguidores. Fiel a su estilo discreto, Pedro Pascal no ha hecho declaraciones sobre la naturaleza de la relación, pero las imágenes hablan por sí solas.

¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Instagram.

El hombre en cuestión es Rafael Olarra, director de arte radicado en Nueva York. Aunque en un inicio se especuló que se trataba de un exfutbolista chileno, en realidad es conocido por haber sido pareja del actor Luke Evans, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente un año en la pandemia, misma que terminó en 2021.

