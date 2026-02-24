Revista
Isaac del Toro sube al segundo lugar del ranking UCI

El mexicano está destacando en el ciclismo internacional, luego de su excelente participación en el UAE Tour en los Emiratos Arabes que le valió alzarse con su primer título del año, ascendió una posición en el ranking, de tercero a segundo

Febrero 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Isaac del Toro recientemente impuso una nueva marca en UAE Tour en la sexta etapa de la competencia en territorio asiático, una de las más exigentes porque implicaba el recorrido por la montaña de Jebel Hafeet.

Con una escalada de 25 minutos y 15 segundos, la más rápida en la historia, se impuso por encima de los 25:53 del británico Adam Yates en 2023. El ciclista de apenas 22 años superó a otros grandes nombres como el de Tadej Pogacar, quien impuso tiempos de 26:16 en los años 2021 y 2022.

Con esta gran participación, tomó el primer lugar general delante del italino de Bahrain Victorious, Antonio Tiberi, sobre quien se encuentra a más de 20 segundos.

El mexicano Isaac del Toro sumó un total de seis mil 224 puntos en el ranking UCI, para escalar a segunda posición, tras su reciente triunfo.

El primer lugar lo ocupa el esloveno Tadej Pagacar, quien acumula 11 mil 255 unidades. En tercer sitio se ubica el danés Jonas Vingegaard, quien suma cinco mil 724 puntos.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
