Revista
Entretenimiento

Winona Ryder y Eva Green llegan a Wednesday para una tercera temporada más oscura

Las actrices Winona Ryder y Eva Green se integran al universo de Merlina en una nueva entrega que promete ampliar la historia de la familia Addams con más misterio, nuevos personajes y una atmósfera aún más gótica.

Febrero 24, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
tercera-temporada-de-Wednesday.jpg

Screenshot

La historia de la joven Addams continúa expandiéndose. Tras el éxito global de sus primeras temporadas, Wednesday prepara una nueva entrega que no solo profundizará en los secretos de Nevermore, sino que también incorporará rostros inesperados que encajan perfectamente con su estética gótica. La llegada de Winona Ryder y Eva Green marca un giro interesante, más sofisticación, más misterio y un claro guiño al cine fantástico que inspiró el tono de la serie desde el inicio.

¿Qué personajes interpretarán?

  • Eva Green dará vida a Ophelia Frump, la hermana de Morticia Addams, un personaje que promete explorar más la historia familiar y añadir nuevas tensiones al relato.
  • Winona Ryder participará como estrella invitada interpretando a un personaje llamado Tabitha, cuyo rol se mantiene en secreto por ahora.

Desde el inicio, el proyecto ha estado guiado por la visión creativa de Tim Burton, quien ha logrado darle ese tono oscuro pero divertido que tanto gusta al público.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre los nuevos personajes, todo apunta a que estarán relacionados con el pasado de la familia Addams y ayudarán a contar historias más profundas sobre sus orígenes y secretos.

Al frente de la serie regresa Jenna Ortega, cuya interpretación convirtió al personaje en un ícono actual: inteligente, sarcástica y siempre diferente a los demás. También vuelven Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Gómez, manteniendo el corazón familiar de la historia.

Esta nueva temporada busca ampliar el mundo de la serie, presentar nuevos estudiantes, nuevos peligros y seguir explorando el lado sobrenatural que la hizo tan popular. Todo indica que veremos una historia más grande, pero sin perder el humor oscuro que la distingue.

merlina
Regina Cuevas de la Fuente
Relacionadas
La crisis que marcó el matrimonio de David y Victoria Beckham en Madrid
Entretenimiento
¿Quién es Rebecca Loos? La asistente que puso en peligro al matrimonio Beckham
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
angelica-vale-separacion-otto-padronjpg
Entretenimiento
A un año, Angélica Vale habla de su separación de Otto Padrón
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-concierto.jpg
Entretenimiento
Robbie Williams anuncia concierto en CDMX en octubre
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lily-collins.jpeg
Entretenimiento
Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
emmanuel-hospitalizado.jpg
Entretenimiento
Por qué hospitalizaron a Emmanuel previo a su concierto en Morelos
El cantante tuvo una fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Jardines de México
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
PREMIOS-BAFTA-GANADORES.jpeg
Entretenimiento
Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026
Se celebró la edición 79 de los premios en el Royal Festival Hall de Londres, una de las galas más importantes, organizada por la British Academy of Film and Television Arts, presentada por el actor Alan Cumming, que reconoció lo mejor del cine estrenado en 2025
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película "Breakfast at Tiffany’s"
Entretenimiento
Lo que se sabe hasta ahora de Lily Collins como Audrey Hepburn en la nueva película “Breakfast at Tiffany’s”
El proyecto lleva casi una década en desarrollo y explorará el proceso creativo detrás del clásico cinematográfico
Febrero 23, 2026
 · 
Tania Franco
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
Entretenimiento
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
El youtuber más importante del mundo y el mexicano sumaron esfuerzos para construir una escuela en México como parte de una iniciativa global a favor de la educación
Febrero 22, 2026
 · 
Tania Franco