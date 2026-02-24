Winona Ryder y Eva Green llegan a Wednesday para una tercera temporada más oscura

La historia de la joven Addams continúa expandiéndose. Tras el éxito global de sus primeras temporadas, Wednesday prepara una nueva entrega que no solo profundizará en los secretos de Nevermore, sino que también incorporará rostros inesperados que encajan perfectamente con su estética gótica. La llegada de Winona Ryder y Eva Green marca un giro interesante, más sofisticación, más misterio y un claro guiño al cine fantástico que inspiró el tono de la serie desde el inicio.

¿Qué personajes interpretarán?



Eva Green dará vida a Ophelia Frump , la hermana de Morticia Addams, un personaje que promete explorar más la historia familiar y añadir nuevas tensiones al relato.

dará vida a , la hermana de Morticia Addams, un personaje que promete explorar más la historia familiar y añadir nuevas tensiones al relato. Winona Ryder participará como estrella invitada interpretando a un personaje llamado Tabitha, cuyo rol se mantiene en secreto por ahora.

Desde el inicio, el proyecto ha estado guiado por la visión creativa de Tim Burton, quien ha logrado darle ese tono oscuro pero divertido que tanto gusta al público.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre los nuevos personajes, todo apunta a que estarán relacionados con el pasado de la familia Addams y ayudarán a contar historias más profundas sobre sus orígenes y secretos.

Al frente de la serie regresa Jenna Ortega, cuya interpretación convirtió al personaje en un ícono actual: inteligente, sarcástica y siempre diferente a los demás. También vuelven Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Gómez, manteniendo el corazón familiar de la historia.

Esta nueva temporada busca ampliar el mundo de la serie, presentar nuevos estudiantes, nuevos peligros y seguir explorando el lado sobrenatural que la hizo tan popular. Todo indica que veremos una historia más grande, pero sin perder el humor oscuro que la distingue.

