Revista
Entretenimiento

Robbie Williams anuncia concierto en CDMX en octubre

El cantante británico volverá a la ciudad para interpretar sus clásicos y su amplio repertorio de más de tres décadas de carrera

Febrero 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-concierto.jpg

.

INSTAGRAM

Robbie Williams, uno de los solistas más exitosos del pop británico, con más de 90 discos vendidos y una lista extensa de premios, famoso por sus hits noventeros, pisará de nuevo tierras mexicanas tras 8 años de ausencia.

Este evento marca su regreso en solitario tras su última participación en el Festival Corona Capital 2018. Los fans mexicanos se preparan para vivir una noche inolvidable con uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas, intérprete de “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” y “Let Me Entertain You”.

Su regreso coincide con el lanzamiento de su decimotercer álbum de estudio, “BRITPOP” en enero de 2026. Este disco ha arrasado en la lista de éxitos, se convirtió en el número 1 en Reino Unido, consolidando a Williams como el artista con más discos en primer lugar en la historia británica.

El ex integrante de Take That estará en nuestro país como parte de su gira BritPop World Tour, y se presentará en la CDMX el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes.

La primera venta será la beyond, a la cual tendrán acceso los clientes exclusivos de Banamex. Los boletos podrán comprarse el 26 de febrero a las 9:00 am en Ticketmaster. La siguiente venta será la priority, también exclusiva para clientes de dicho banco, será el 27 de febrero a la misma hora. Mientras que la preventa Banamex, a la cual tendrán acceso aquellos que tengan tarjeta de débito o crédito del banco, podrán conseguir sus entradas el 2 de marzo a partir de las 11:00 am en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que todos podrán conseguir boletos con cualquier tarjeta será el 3 de marzo a las 11:00 am.

Robbie Williams
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
Entretenimiento
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa
Febrero 22, 2026
 · 
Tania Franco
¿Por qué el nuevo documental de America’s Next Top Model está causando controversia?
Entretenimiento
¿Por qué el nuevo documental de America’s Next Top Model está causando controversia?
Febrero 21, 2026
 · 
Tania Franco
mana-retira-colaboracion-con-nicky-jam.jpg
Entretenimiento
Maná gana importante premio con Carín León en los Premios Lo Nuestro 2026
Febrero 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Erec-Dane-y-su-familia.jpeg
Entretenimiento
Quién era la esposa y las hijas de Eric Dane
Febrero 21, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Pablo-Alboran-estrena-novio.jpg
Entretenimiento
Quién es el hombre que conquistó el corazón de Pablo Alborán
El cantante español, vuelve a acaparar titulares las señales que confirmarían su relación, un romance que se ha revelado de forma sutil pero cada vez más evidente en redes sociales
Febrero 21, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
jessica-alba-danny-ramirez.jpg
Entretenimiento
Jessica Alba tendrá que pagar tres millones de dólares a su ex esposo
La actriz se divorció de Cash Warren tras casi 20 años juntos
Febrero 20, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Mark-Sloan-personaje-de-Greys-Anatomy.jpg
Entretenimiento
Los papeles más importantes de Eric Dane: los personajes que marcaron su carrera
La muerte de Eric Dane deja el recuerdo de una carrera que evolucionó con el tiempo, de conquistar al público en la televisión a asumir personajes más complejos e intensos que demostraron su verdadera dimensión como actor.
Febrero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila