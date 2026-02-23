Robbie Williams anuncia concierto en CDMX en octubre

Robbie Williams, uno de los solistas más exitosos del pop británico, con más de 90 discos vendidos y una lista extensa de premios, famoso por sus hits noventeros, pisará de nuevo tierras mexicanas tras 8 años de ausencia.

Este evento marca su regreso en solitario tras su última participación en el Festival Corona Capital 2018. Los fans mexicanos se preparan para vivir una noche inolvidable con uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas, intérprete de “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” y “Let Me Entertain You”.

Su regreso coincide con el lanzamiento de su decimotercer álbum de estudio, “BRITPOP” en enero de 2026. Este disco ha arrasado en la lista de éxitos, se convirtió en el número 1 en Reino Unido, consolidando a Williams como el artista con más discos en primer lugar en la historia británica.

El ex integrante de Take That estará en nuestro país como parte de su gira BritPop World Tour, y se presentará en la CDMX el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes.

La primera venta será la beyond, a la cual tendrán acceso los clientes exclusivos de Banamex. Los boletos podrán comprarse el 26 de febrero a las 9:00 am en Ticketmaster. La siguiente venta será la priority, también exclusiva para clientes de dicho banco, será el 27 de febrero a la misma hora. Mientras que la preventa Banamex, a la cual tendrán acceso aquellos que tengan tarjeta de débito o crédito del banco, podrán conseguir sus entradas el 2 de marzo a partir de las 11:00 am en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que todos podrán conseguir boletos con cualquier tarjeta será el 3 de marzo a las 11:00 am.