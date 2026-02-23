A un año, Angélica Vale habla de su separación de Otto Padrón

Con su característico sentido del humor, Angélica Vale dijo en entrevista con Televisa Espectáculos que en este momento se encuentra sin pareja. “Soltera y sin vacunar. Estoy en una etapa de mi vida muy hermosa, estoy muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho, y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida”, expresó la actriz.

Sin embargo, reconoció que vivió momentos duros tras la separación con el empresario con quien compartió una historia de amor desde finales de 2008, y tuvo dos hijos, “en la temporada pasada ya estaba yo viviendo todo el rollo, pero no se los conté. Esa es la diferencia. Ahora sí la verdad es que el poder haber dado la noticia de mi divorcio, creo que por eso lloré tanto, porque al fin se los conté. Llevaba muchos meses queriéndolo decir, no sabían cómo había pasado, y creo que fue un momento de liberación”.

Angélica, quien confesó en noviembre de 2025 que desde que grabó la temporada de Juego de Voces, ya estaba viviendo la separación sin decirlo públicamente, añadió, “vengo más segura, estoy muy contenta. Creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones. Ojalá que siga así. Recuerden chicas, los 50 son los nuevos 40", dijo sobre los años que acaba de cumplir.

Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale está lista para iniciar una nueva etapa para reencontrarse consigo misma y por el bienestar de sus hijos.