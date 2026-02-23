Revista
Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026

Se celebró la edición 79 de los premios en el Royal Festival Hall de Londres, una de las galas más importantes, organizada por la British Academy of Film and Television Arts, presentada por el actor Alan Cumming, que reconoció lo mejor del cine estrenado en 2025

Febrero 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
La película One Battle After Another de Paul Thomas Anderson fue la principal ganadora de la noche al obtener 6 estatuillas, entre ellas el premio a Mejor Película; también destacó la producción de Hamnet, que se llevó el galardón de Mejor Película Británica y el premio a Jessie Buckley a Mejor Actriz.

Previo a la ceremonia, desfilaron por la alfombra celebridades como Emma Stone, Leonardo Di Caprio, Timothee Chalamet, entre otros. Además, los príncipes de Gales, Kate Middleton y William acapararon las miradas con su presencia.

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS BAFTA 2026

Mejor Película
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Valor Sentimental
Sinners

Mejor Director

Ryan Coogler – SinnersYorgos Lanthimos –
BugoniaJosh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra GANADOR
Joachim Trier – Valor Sentimental
Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Fotografía

Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Sinners
Train Dreams

Mejor MONTAJE

A House of Dynamite
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Sinners

Mejor Actor

Robert Aramayo – I Swear GANADORA
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia

Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet GANADORA
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Una batalla tras otra
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Una batalla tras otra GANADOR
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
Jacob Elordi – Frankenstein

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
Wunmi Mosaku – Sinners GANADORA
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Emily Watson – Hamnet

Mejor Película Británica
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H is for HawkHamnet GANADORA
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve

Mejor Ópera Prima de un Escritor, Director o Productor Británico
Pillion
The Ceremony
Wasteman
A Want In Her
My Father’s Shadow GANADORA

Mejor Película de Habla No Inglesa

It Was Just an Accident
The Secret Agent
Valor Sentimental GANADORA
Sirāt
The Voice of Hind Rajab

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Una batalla tras otra GANADOR
Pillion

Mejor Guion Original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Valor Sentimental
Sinners GANADOR

Mejor Largometraje de Animación

Elio
Little Amélie
Zootopia 2 GANADOR

Mejor Cortometraje Británico de Animación

Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise GANADOR

Mejor Cortometraje Británico

Welcome Home Freckles
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This is Endometriosis GANADOR

Mejor Película Infantil y Familiar

Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2

Mejor Documental

2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin GANADOR
The Perfect Neighbor

Mejor Casting

I Swear GANADORA
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor Sentimental
Sinners

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

Mejor Banda Sonora

Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners GANADORA
Bugonia
Frankenstein

Mejor Sonido

F1 GANADORA
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Warfare

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Cenizas GANADORA
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
