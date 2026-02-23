Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026

La película One Battle After Another de Paul Thomas Anderson fue la principal ganadora de la noche al obtener 6 estatuillas, entre ellas el premio a Mejor Película; también destacó la producción de Hamnet, que se llevó el galardón de Mejor Película Británica y el premio a Jessie Buckley a Mejor Actriz.

Previo a la ceremonia, desfilaron por la alfombra celebridades como Emma Stone, Leonardo Di Caprio, Timothee Chalamet, entre otros. Además, los príncipes de Gales, Kate Middleton y William acapararon las miradas con su presencia.

Getty Images

Getty Images

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS BAFTA 2026

Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra GANADORA

Valor Sentimental

Sinners

Mejor Director

Ryan Coogler – SinnersYorgos Lanthimos –

BugoniaJosh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra GANADOR

Joachim Trier – Valor Sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra GANADORA

Sinners

Train Dreams

Mejor MONTAJE

A House of Dynamite

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra GANADORA

Sinners

Mejor Actor

Robert Aramayo – I Swear GANADORA

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet GANADORA

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Una batalla tras otra GANADOR

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Benicio Del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental

Wunmi Mosaku – Sinners GANADORA

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Emily Watson – Hamnet

Mejor Película Británica

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for HawkHamnet GANADORA

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor Ópera Prima de un Escritor, Director o Productor Británico

Pillion

The Ceremony

Wasteman

A Want In Her

My Father’s Shadow GANADORA

Mejor Película de Habla No Inglesa

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Valor Sentimental GANADORA

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra GANADOR

Pillion

Mejor Guion Original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Valor Sentimental

Sinners GANADOR

Mejor Largometraje de Animación

Elio

Little Amélie

Zootopia 2 GANADOR

Mejor Cortometraje Británico de Animación

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise GANADOR

Mejor Cortometraje Británico

Welcome Home Freckles

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This is Endometriosis GANADOR

Mejor Película Infantil y Familiar

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootopia 2

Mejor Documental

2000 Meters To Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin GANADOR

The Perfect Neighbor

Mejor Casting

I Swear GANADORA

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor Sentimental

Sinners

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Banda Sonora

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners GANADORA

Bugonia

Frankenstein

Mejor Sonido

F1 GANADORA

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Warfare

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Cenizas GANADORA

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus