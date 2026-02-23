Todos los ganadores de los Premios BAFTA 2026
Se celebró la edición 79 de los premios en el Royal Festival Hall de Londres, una de las galas más importantes, organizada por la British Academy of Film and Television Arts, presentada por el actor Alan Cumming, que reconoció lo mejor del cine estrenado en 2025
La película One Battle After Another de Paul Thomas Anderson fue la principal ganadora de la noche al obtener 6 estatuillas, entre ellas el premio a Mejor Película; también destacó la producción de Hamnet, que se llevó el galardón de Mejor Película Británica y el premio a Jessie Buckley a Mejor Actriz.
Previo a la ceremonia, desfilaron por la alfombra celebridades como Emma Stone, Leonardo Di Caprio, Timothee Chalamet, entre otros. Además, los príncipes de Gales, Kate Middleton y William acapararon las miradas con su presencia.
LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS BAFTA 2026
Mejor Película
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Valor Sentimental
Sinners
Mejor Director
Ryan Coogler – SinnersYorgos Lanthimos –
BugoniaJosh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra GANADOR
Joachim Trier – Valor Sentimental
Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Sinners
Train Dreams
Mejor MONTAJE
A House of Dynamite
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra GANADORA
Sinners
Mejor Actor
Robert Aramayo – I Swear GANADORA
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet GANADORA
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Una batalla tras otra
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor de Reparto
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Una batalla tras otra GANADOR
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
Jacob Elordi – Frankenstein
Mejor Actriz de Reparto
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
Wunmi Mosaku – Sinners GANADORA
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Emily Watson – Hamnet
Mejor Película Británica
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H is for HawkHamnet GANADORA
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Mejor Ópera Prima de un Escritor, Director o Productor Británico
Pillion
The Ceremony
Wasteman
A Want In Her
My Father’s Shadow GANADORA
Mejor Película de Habla No Inglesa
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Valor Sentimental GANADORA
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Mejor Guion Adaptado
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Una batalla tras otra GANADOR
Pillion
Mejor Guion Original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Valor Sentimental
Sinners GANADOR
Mejor Largometraje de Animación
Elio
Little Amélie
Zootopia 2 GANADOR
Mejor Cortometraje Británico de Animación
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise GANADOR
Mejor Cortometraje Británico
Welcome Home Freckles
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This is Endometriosis GANADOR
Mejor Película Infantil y Familiar
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Mejor Documental
2000 Meters To Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin GANADOR
The Perfect Neighbor
Mejor Casting
I Swear GANADORA
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor Sentimental
Sinners
Mejor Diseño de Producción
Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor Diseño de Vestuario
Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Maquillaje y Peluquería
Frankenstein GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Banda Sonora
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners GANADORA
Bugonia
Frankenstein
Mejor Sonido
F1 GANADORA
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Warfare
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y Cenizas GANADORA
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus