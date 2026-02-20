Jessica Alba tendrá que pagar tres millones de dólares a su ex esposo

Jessica Alba quedó oficialmente divorciada luego de haber anunciado su separación en 2024, sin embargo, lo que ha llamado la atención es la cuantiosa cantidad que la actriz deberá pagar a su exesposo.

Según documentos legales difundidos por TMZ, la expareja llegó a un consenso sin disputas públicas ni mediaciones conflictivas. En el acuerdo que hicieron establece que compartirán la custodia legal y física de sus tres hijos, Honor de 17 años, Haven de 14 y el pequeño Hayes de 8 años, para priorizar el bienestar emocional de los menores, ambos conservarán los mismos derechos y responsabilidades en la crianza y en la toma de decisiones.

También, se menciona la renuncia mutua a la pensión conyugal y un pago compensatorio de Alba a Warren para equilibrar la división de bienes.

La cifra de 3 millones de dólares responde a la legislación de propiedad comunitaria de California, ya que la pareja no contaba con un acuerdo prenupcial. Entre los acuerdos que debían repartirse aparece una lujosa residencia en Beverly Hills, valuada en alrededor de 10 millones de dólares.

Como parte de la resolución, la actriz pagará en dos partes libres de impuestos: 1.5 millones de dólares de manera inmediata y el resto en febrero de 2027, esto para equilibrar la división de activos.

La resolución pone fin a una de las parejas que el público consideraba entre las más estables de Hollywood, tras la solicitud inicial que la fundadora de The Honest Company presentó en febrero del año pasado.