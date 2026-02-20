Premios Lo Nuestro 2026: ganadores y lo mejor de la noche

Bad Bunny y Carín León fueron los máximos ganadores en los Premios Lo Nuestro 2026, con seis y cinco galardones, respectivamente. Aunque el puertorriqueño no estuvo presente en la ceremonia, obtuvo loa galardones de Artista del Año, Álbum del Año y canción el año por “DtMF”.
La gran noche en Miami que celebró a los artistas más influyentes de la escena latina y lo mejor de la música en el último año, comenzó al ritmo de salsa con una alegre participación encabezada por Marc Anthony y Nathy Peluso, quienes interpretaron por primera vez en vivo su colaboración “Como en el idilio”. También, se presentaron en el escenario artistas como: Romeo Santos, Prince Royce, Juanes, Thalía, María Becerra, Gloria Trevi, Cristian Castro y más.
Bajo el lema “Honrando lo que somos”, la 38a entrega anual de premios honró, “el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”.
En total se entregaron galardones en 44 categorías, en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana. Además, cinco artistas fueron homenajeados con premios especiales: Juanes, con el Premio a la Trayectoria; Paloma San Basilio, con el Premio a la Excelencia; Arcángel, con el premio Ícono Urbano; Los Bukis con el premio Legado Musical; y Manolo Díaz con el premio Visionario.
ARTISTA PREMIO LO NUESTRO DEL AÑO
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
Romeo Santos
Shakira
Canción Del Año
‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
‘DTMF’ - Bad Bunny - GANADORA
‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
‘Latina Foreva’ - Karol G
‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
‘Soltera’ - Shakira
Álbum Del Año
‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
‘Babylon Club’ - Danny Ocean
‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny - GANADOR
‘Eterno’ - Prince Royce
‘Island Boyz’ - Myke Towers
‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar - GANADORA
‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” Del Año
‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación Del Año Masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki
Artista Revelación Del Año Femenino
Aria Bela
Camila Fernández - GANADORA
Delilah
Estevie
Mar
Paloma Morphy
Yailín La Más Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
‘La Respuesta’ - Gocho
‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
‘Sonríele’ - Daddy Yankee - GANADORA
‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat Del Año
‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
‘San Blas’ - Boza
‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo - GANADOR
Artista Masculino Del Año - Urbano
Arcángel
Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Artista Femenina Del Año - Urbano
Anitta
Bad Gyal
Fariana
Karol G - GANADORA
Natti Natasha
Rainao
Tokischa
Yailín La Más Viral
Yeri Mua
Young Miko
Canción Del Año - Urbano
‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
‘Latina Foreva’ - Karol G
‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
‘Rio’ - J Balvin
‘Romeo’ - Anitta
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
‘En La City’ - Trueno & Young Miko
‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
‘Love’ - Clarent
‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración Del Año - Urbano
‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
‘Luna’ - Wisin & Kapo
‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47
‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel
‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana
Álbum Del Año - Urbano
‘Borondo’ - Beéle
‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión
‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin
‘Elyte’ - Yandel
‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid
‘Island Boyz’ - Myke Towers
‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora
‘Sendé’ - Ryan Castro
‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel
‘Underwater’ - Fariana
Artista Pop Masculino Del Año
Alejandro Sanz
Camilo
Danny Ocean
Juanes
Maluma
Manuel Turizo
Marco Antonio Solís
Pitbull
Ricardo Arjona
Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina Del Año
Aitana
Cazzu - GANADORA
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
Ca7riel & Paco Amoroso
DND | Do Not Disturb
Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Canción Del Año - Pop
‘Bronceador’ - Maluma
‘Con Otra’ - Cazzu - GANADORA
‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
‘La Carretera’ - Pedro Capó
‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
‘Mientes’ - Reik
‘Noviogangsta <3’ - Emilia
‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
‘Soltera’ - Shakira
‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat
Colaboración Del Año - Pop
‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira - GANADORA
‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Balada
‘Alguien’ - Carlos Rivera
‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi
‘El Reclamo’ - Olga Tañón
‘Tierra Mía’ - Kany García
‘Mujer’ - Ricardo Arjona
‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
Álbum Del Año - Pop
‘Cuarto Azul’ - Aitana
‘El Vuelo’ - Gloria Trevi
‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose
‘Haashville’ - Ha*Ash
‘La Carretera’ - Pedro Capó
‘Milagro’ - Sebastián Yatra
‘Noches De Cantina’ - Maná
‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert
‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera
‘Ya Es Mañana’ - Morat
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo - GANADORA
‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción Del Año - Pop/Urbano
‘6 De Febrero’ - Aitana
‘A.K.A’ - Mari La Carajita
‘Cables Cruzados’ - Farruko
‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
‘Cosas Pendientes’ - Maluma
‘DTMF’ - Bad Bunny
‘Sirenita’ - Ozuna
‘Tengo Celos’ - Myke Towers
‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Rock
‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert
‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
‘Sabe Bien’ - Pedro Capó
‘Una Noche Contigo’ - Juanes
‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
‘6 De Febrero’ - Aitana - GANADORA
‘Da Me’ - Bad Gyal
‘Esa Diva’ - Melody
‘Moja1ta’ - Lola Indigo
‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
‘Tatami’ - JC Reyes
‘Tuchat’ - Quevedo
‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B
Artista Del Año - Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
Romeo Santos
Silvestre Dangond
Canción Del Año - Tropical
‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
‘Fuera De Lugar’ - Venesti
‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea
‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca
‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa
‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez
‘Raíces’ - Gloria Estefan
‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Colaboración Del Año - Tropical
‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
Alejandro Fernández
Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Ivan Cornejo
Luis Angel ‘El Flaco’
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
Majo Aguilar
Yuridia
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Los Ángeles Azules
Los Tigres Del Norte
Canción Del Año - Música Mexicana
‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
‘El Amigo’ - Christian Nodal
‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
‘Loco’ - Netón Vega
‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
‘Otro Capítulo’ - Becky G
‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
‘Amé’ - Christian Nodal
‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
‘Sin Llorar’ - Yuridia - GANADORA
Canción Norteña Del Año
‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz
‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda