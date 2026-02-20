Moscas pone a México en la mira del Festival Internacional de Cine de Berlín

Moscas es la nueva película del director mexicano Fernando Eimbcke que participa en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, donde aspira al máximo reconocimiento: el Oso de Oro.

Rodada en blanco y negro, la historia se sitúa en la Ciudad de México y sigue a Olga, una mujer solitaria que, por necesidad económica, decide rentar una habitación de su departamento. El inquilino llega con una situación complicada: su esposa está hospitalizada, y además esconde a su hijo pequeño dentro de la habitación, lo que altera por completo la rutina rígida de Olga.

A partir de esa convivencia inesperada, los tres personajes desarrollan un vínculo que los obliga a confrontar la soledad, el duelo y la precariedad cotidiana.

La película está encabezada por:

Teresita Sánchez, quien interpreta a Olga.

Hugo Ramírez, como Tulio el padre del niño.

El debut cinematográfico del niño Bastian Escobar, cuya actuación ha llamado especialmente la atención en Berlín.

El director Eimbcke utiliza elementos sencillos, como la presencia de una mosca dentro del departamento, como metáfora de la apertura involuntaria hacia los otros y de cómo pequeños acontecimientos pueden cambiar una vida. La película de aproximadamente 99 minutos, representa el quinto trabajo de Eimbcke y marca su regreso a la Berlinale.

