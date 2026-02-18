¡Los novios del internet! Los galanes que conquistaron corazones en la era digital

No es solo atractivo físico ni una moda pasajera. En la era digital, los llamados novios del internet se han convertido en un fenómeno cultural que combina carisma, talento y una conexión emocional genuina con el público. A través del cine, las series y momentos virales, estos actores han conquistado corazones alrededor del mundo, redefiniendo el concepto del galán contemporáneo y demostrando que el verdadero encanto también está en la sensibilidad, la autenticidad y la presencia en pantalla.

Pedro Pascal

Pedro Pascal se convirtió en uno de los favoritos globales gracias a su calidez y versatilidad. Su fama se disparó con Game of Thrones, se consolidó en Narcos y alcanzó un nuevo nivel con The Mandalorian y The Last of Us, donde su humanidad en pantalla terminó de conquistar al público.

Amy Sussman/Getty Images

Jacob Elordi — Sensualidad y prestigio

Jacob Elordi pasó de ídolo juvenil en Euphoria a actor de peso con proyectos más ambiciosos. Su papel en Cumbres Borrascosas es señalado como uno de los más sensuales de su carrera, mientras que Frankenstein ha sido ampliamente elogiado por la crítica, confirmando su evolución artística.

Paul Mescal

Paul Mescal se volvió un fenómeno emocional gracias a Normal People, serie que redefinió el romance contemporáneo. Posteriormente brilló en Aftersun, una de las películas más aclamadas de los últimos años, y reafirmó su estatus con Gladiator II. Además de que este año su película Hamnet está nominada al Óscar y ganó la categoría de Mejor Película Dramática en los Globos de Oro 2026.

Austin Butler

Austin Butler alcanzó fama mundial con su transformación en Elvis, papel que marcó su carrera. Después, su presencia se reforzó con proyectos como Dune: Part Two y The Bikeriders, donde su voz y fuerza escénica lo consolidaron como uno de los galanes más admirados.

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Christopher Briney

Christopher Briney conquistó al público joven con The Summer I Turned Pretty, serie que lo posicionó como uno de los internet boyfriends más comentados. Su encanto relajado y natural lo mantienen como uno de los rostros más virales de su generación.

Rodin Eckenroth/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey se convirtió en sensación mundial gracias a Bridgerton, donde su carisma romántico fue imposible de ignorar. También ha destacado en teatro y en cine, incluyendo su participación en Wicked, ampliando su alcance más allá de la televisión.

Paul Anthony Kelly

Paul Anthony Kelly está en tendencia global por su papel como John F. Kennedy Jr. en Love Story FX, serie que revive una de las historias de amor más icónicas de los años noventa. Su interpretación ha desatado conversación, admiración y un nuevo fenómeno digital.

(Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images).

Tom Hardy

Tom Hardy es sinónimo de intensidad y magnetismo. Protagonista de Mad Max: Fury Road, Venom y Peaky Blinders, su presencia poderosa y estilo rudo lo mantienen como uno de los galanes más respetados y deseados.

Tom Hiddleston

El carisma elegante de Tom Hiddleston quedó marcado con Loki dentro del universo Marvel, además de proyectos como The Night Manager. Su sofisticación lo mantiene vigente como uno de los favoritos del internet.

Jeff Spicer/Getty Images for SXSW London

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White conquistó a una nueva audiencia con The Bear, serie que lo llevó a convertirse en un ícono cultural. Antes brilló en Shameless, pero fue su papel como chef atormentado el que lo posicionó como uno de los galanes más auténticos del momento.

Getty Images

Desde íconos consolidados hasta los nuevos rostros que marcan tendencia, los novios del internet representan una nueva forma de admiración global. Sus proyectos, estilos y personalidades han trascendido la pantalla para convertirse en referentes culturales que dialogan directamente con una audiencia cada vez más conectada. Más que una etiqueta, son el reflejo de una generación que busca algo más que belleza: busca emoción, cercanía y verdad.