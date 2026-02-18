Revista
Jacob Elordi explica por qué no usa redes sociales

El actor de Frankenstein y Cumbres Borrascosas reflexiona sobre el éxito, los sueños cumplidos y por qué mantenerse lejos de las plataformas digitales es una forma de proteger su vocación artística

Febrero 18, 2026 • 
Tania Franco
En una industria donde la visibilidad digital suele ser sinónimo de éxito, Jacob Elordi toma una postura poco común: no tener relación alguna con las redes sociales. Para el actor australiano, la validación pública nunca fue parte del plan. Su objetivo siempre fue claro y suficiente: actuar en el cine.

No tengo relación con las redes sociales. Mi sueño era ser actor, mi sueño era estar en las películas. Y honestamente, me da demasiado nervio pedir algo más que eso. He recibido exactamente lo que quería.
Jacob Elordi.

Lejos de la narrativa del “querer más”, el actor explica que vive su carrera tal como la imaginó desde el inicio. Haber alcanzado ese sueño, dice, ya es suficiente carga emocional y creativa para él.

Lo veo exactamente como lo soñé y lo vivo como lo soñé.
Jacob Elordi.

Sus palabras resuenan en un momento en el que muchos artistas enfrentan la presión constante de estar presentes, opinar y exponerse en plataformas digitales. Elordi propone una alternativa silenciosa pero poderosa: enfocarse en el oficio, proteger la intimidad y habitar el éxito sin ruido externo.

