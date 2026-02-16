“Fue una de las cosas más románticas que he vivido”: Margot Robbie revela gesto de Jacob Elordi

Durante una reciente entrevista, Margot Robbie compartió una anécdota detrás de cámaras que terminó marcando una de las escenas más románticas de “Cumbres Borrascosas”. El momento ocurrió mientras el elenco ensayaba una secuencia bajo máquinas de lluvia, ajustando la intensidad del agua antes de grabar.

Yo estaba haciendo ese gesto (cubriendo su cara) porque la lluvia ya había comenzado y, claro, cuando estás actuando con Jacob, pasas todo el tiempo mirando hacia arriba. Así que hice esto, y él automáticamente fue a cubrirme el rostro porque es un caballero. Es algo que le sale de manera natural, simplemente reaccionó así. Margot Robbie.

Recordó Robbie. El actor lo hizo sin pensarlo y sin notar que había protagonizado un momento cargado de romanticismo. La actriz confesó que ni ella ni el equipo pudieron ignorarlo.

Él no era consciente de haber hecho algo caballeroso o romántico en absoluto. Y nosotros pensamos: ‘Eso fue una de las cosas más románticas que he vivido y que he visto’, así que decidimos hacerlo durante toda la escena. Margot Robbie.

Ese gesto espontáneo, lejos de estar planeado en el guion, terminó convirtiéndose en parte esencial de la secuencia final. Un momento real, nacido del instinto y la sensibilidad, que demuestra la naturalidad de con la que describe a Jacob Elordi.