¿Qué está pasando con el actor de “Bajo la Misma Estrella” Ansel Elgort? Después de la polémica y acusaciones

El actor presenta su faceta más íntima tras años de controversia y mantiene en reserva a su pareja

Febrero 15, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones

Tras varios años marcados por la controversia y un perfil público mucho más discreto, Ansel Elgort sorprendió al anunciar que se ha convertido en padre por primera vez en 2026. La noticia llegó a través de una imagen íntima en redes sociales, donde el actor compartió una reflexión honesta sobre la paternidad, describiéndola como una experiencia transformadora, intensa y profundamente emocional.

Las controversias que terminaron con su carrera

La llegada de su bebé ocurre después de que la carrera de Elgort enfrentara un punto de inflexión en 2020, cuando acusaciones del pasado generaron un fuerte impacto mediático. Aunque el actor negó los señalamientos y no hubo procesos legales en su contra, su imagen pública cambió y optó por mantener un bajo perfil tanto profesional como personal.

En este nuevo momento de su vida, Elgort ha decidido proteger estrictamente su privacidad. Hasta ahora, no ha revelado públicamente la identidad de su pareja, marcando una clara diferencia con relaciones anteriores que fueron altamente visibles. Esta decisión refuerza la narrativa de un actor que busca separar su vida íntima del escrutinio público.

La paternidad parece representar para Ansel Elgort no solo un giro personal, sino también un proceso de introspección y madurez. Lejos de los reflectores y del ruido mediático, el actor inicia una etapa donde la familia y la vida privada ocupan el centro, abriendo un nuevo capítulo que redefine su historia más allá de la polémica.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
