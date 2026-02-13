Revista
Yadhira Carrillo responde por qué no se ha divorciado de Juan Collado

La actriz se separó del abogado, sin embargo, contó que todavía no ha firmado el divorcio

Febrero 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado se sometió a 5 cirugías

En una entrevista para el programa “Hoy”, Yadhira Carrillo, quien recientemente estuvo hospitalizada por influenza, comentó que a pesar de que terminó su relación con Juan Collado, aún no han comenzado con el proceso legal.

En este sentido, destacó que mantiene una buena relación con el abogado aunque ya no son pareja. “Nos llevamos muy bien y todo. Lo más bonito es siempre quedar bien, y quedar bonito, y siempre muy agradecidos por lo hermoso que fue todo y que nos dimos tantas cosas bonitas”.

Yadhira Carrillo aprovechó para aclarar que no está pasando por ningún proceso de depresión como se especuló, “estoy súper, ha sido lo mejor. Yo creo que de las mejores cosas que pueden pasar en la vida es cuando tú estás donde necesitas estar. Y yo estoy súper a gusto. Estoy muy bien, ya no me alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas tan hermosas. El volver a tu nido es precioso, de verdad”, mencionó la famosa que hace unos meses regresó a las telenovelas tras una larga ausencia.

A pesar de su ruptura, Carrillo precisó que siempre trata de encontrar la felicidad en su vida, “todo es complicado en la vida, a veces diario. Pero tienes siempre que seguir adelante, trabajar y estar feliz con todo”.

Por otro lado, sobre su estado de salud que fue motivo de preocupación entre sus seguidores comentó, “me dio influenza, llegué al hospital por urgencia. No me acuerdo cuando me pusieron el suero, llegué ahí como un poco.. me dice el doctor que estaba oxigenando muy mal. Entonces ya me pusieron oxígeno, y estuve cuatro días internada en el hospital”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
