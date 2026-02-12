Revista
Esto dice la carta de Katie Holmes donde se despide de James Van Der Beek tras su fallecimiento

La actriz recordó al intérprete de Dawson Leery con una carta manuscrita, tras la muerte del actor ocurrida ayer a los 48 años.

Febrero 12, 2026 • 
Tania Franco
El mundo del entretenimiento continúa reaccionando a la muerte de James Van Der Beek, quien falleció ayer a los 48 años tras una batalla contra el cáncer. Una de las despedidas más emotivas fue la de Katie Holmes, su compañera de reparto en la icónica serie Dawson’s Creek, donde interpretó a Joey Potter.

Formé estas palabras con el corazón apesadumbrado. Es mucho que asimilar. Estoy profundamente agradecida de haber compartido una parte del camino de James. Él es profundamente amado. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y para tus hermosos hijos.
Katie Holmes.

A través de redes sociales, Holmes compartió una carta escrita a mano, en la que expresó su gratitud por haber compartido una parte tan importante de su vida profesional y personal junto al actor. En el mensaje, la actriz habló de la imaginación, la valentía, la compasión y la integridad que definían a Van Der Beek, describiéndolo como un ser profundamente querido y una figura luminosa durante su juventud.

James,

Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de hacer creer y confiar en que los corazones de los demás están a salvo en su expresión.

Estos son algunos de los recuerdos, junto con la risa, las conversaciones sobre la vida, las canciones de James Taylor —aventuras de una juventud única—.

Valentía. Compasión. Altruismo. Fortaleza.

Una apreciación por la vida y por la acción tomada para vivirla con integridad: la vida como arte, crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos —el viaje de un héroe—.

Lamento esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó.

Para Kimberly y los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos para cubrirlos de amor y compasión.

La despedida de Katie Holmes se suma a una ola de mensajes de colegas y fans que crecieron con Dawson’s Creek, reafirmando el impacto duradero de James Van Der Beek no solo como actor, sino como una figura profundamente influyente en la cultura pop de toda una generación.

katie holmes
