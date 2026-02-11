Britney Spears vende su catálogo musical en un acuerdo millonario

Britney Spears firmó un contrato millonario para vender los derechos de su catálogo musical a una de las editoras más influyentes del sector, según documentos legales obtenidos por TMZ. Fuentes cercanas al acuerdo describen la transacción como un “deal histórico”, comparable al que Justin Bieber concretó cuando vendió su catálogo por una suma cercana a los 200 millones de dólares.

De confirmarse, se trataría de una de las ventas más relevantes protagonizadas por una artista femenina en los últimos años, consolidando el peso comercial del legado musical de la llamada “princesa del pop”.

Entre los temas contemplados en el acuerdo figuran clásicos como “Baby One More Time”, “Oops! I Did It Again”, “Toxic”, “Gimme More”, “Circus”, “Stronger” “Lucky” y más.

El acuerdo se firmó el pasado 30 de diciembre. Según consta en la documentación, Britney, quien actualmente es representada por su mánager Cade Hudson, puso su firma para transferir su participación de propiedad del catálogo a Primary Wave.

Britney estaría satisfecha con la decisión y que ha estado celebrando el cierre del trato pasando con sus hijos, en un contexto personal más estable tras años de conflictos legales y exposición mediática.