Suscríbete
Sports

Aparatosa caída de Jiayu Liu en plena competencia de snowboard genera preocupación

La atleta sufrió un fuerte accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno, durante el halfpipe femenino y fue atendida de inmediato por el equipo médico

Febrero 11, 2026 • 
Tania Franco
Aparatosa caída de Jiayu Liu en el halfpipe femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno

Instagram: LlU JIAYU 刘佳宇

Momentos de gran tensión se vivieron en la pista del halfpipe femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando la snowboarder Jiayu Liu sufrió una aparatosa caída en plena competencia.

Las imágenes muestran a la atleta impactando con fuerza sobre la nieve tras perder el control durante su recorrido, lo que obligó a la rápida intervención del equipo médico dentro del recinto olímpico. Jiayu Liu fue retirada de la pista como medida preventiva y trasladada para su valoración.

El accidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las disciplinas extremas dentro del programa olímpico, donde cada ejecución exige precisión absoluta y la seguridad de los atletas es prioridad.

Juegos Olimpicos de Invierno
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Donovan Carrillo conmueve con su palabras después de clasificar en la final
Sports
Donovan Carrillo conmueve con su palabras después de clasificar a la final
Febrero 10, 2026
 · 
Tania Franco
ilia-malinin-salto-milan-cortina.jpeg
Sports
El patinador estadounidense Ilia Malinin se lleva el oro con el “salto prohibido”
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
donovan-carrillo-juegos-olimpicos.jpeg
Sports
Cuándo y a qué hora compiten los mexicanos en Milán Cortina 2026
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-02-08 at 1.16.38 PM.jpeg
Sports
La esquiadora Lindsey Vonn sufre grave caída en Milano-Cortina y es retirada en helicóptero
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Tiziano-Gravier-Mazza-en-Juegos-Olimpicos-Invierno-2026.jpg
Personalidades
El hijo de la supermodelo Valeria Mazza, Tiziano Gravier, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El esquiador alpino profesional continúa representando a Argentina en competencias internacionales, esta vez haciendo su debut en los Juegos Olímpicos
Febrero 05, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
jugadores-mas-guapos-del-superbowljpeg
Sports
Ellos son los jugadores más guapos que verás en el Super Bowl LX este domingo
El Super Bowl 60 ya está a la vuelta de la esquina: Patriots de Nueva Inglaterra vs. Seahawks de Seattle, donde no solo reunirá a millones de aficionados pendientes del marcador, sino que también concentrará miradas en el carisma de los jugadores
Febrero 06, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
Sports
¡Orgullo mexicano en Milán! Donovan Carrillo en el primer desfile de moda en la historia olímpica de invierno
El patinador mexicano llevó el espíritu de México a la pasarela en un evento sin precedentes rumbo a Milano Cortina 2026
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco
Donovan Carrillo encabezó a la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Sports
Donovan Carrillo lidera a México con la bandera en alto en Milán-Cortina 2026
El patinador artístico lideró a la delegación mexicana portando la bandera nacional durante la ceremonia de apertura en el Estadio San Siro
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco