Aparatosa caída de Jiayu Liu en plena competencia de snowboard genera preocupación

Momentos de gran tensión se vivieron en la pista del halfpipe femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando la snowboarder Jiayu Liu sufrió una aparatosa caída en plena competencia.

Las imágenes muestran a la atleta impactando con fuerza sobre la nieve tras perder el control durante su recorrido, lo que obligó a la rápida intervención del equipo médico dentro del recinto olímpico. Jiayu Liu fue retirada de la pista como medida preventiva y trasladada para su valoración.

El accidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las disciplinas extremas dentro del programa olímpico, donde cada ejecución exige precisión absoluta y la seguridad de los atletas es prioridad.